Diyarbakır’da turizmde yüzler gülmeye başladı

08 Şubat 2018

Mahir SOLMAZ

Turizm Bakanlığı İşletme Belgeli Diyarbakır otellerinde 2014 yılında 42 bin 203’ü yabancı olmak üzere toplam 325 bin 625 kişi konaklamış, bu rakam 2016 yılında ise 6 bin 495’i yabancı toplam 288 bin 164’e kadar gerilemişti. 2017 yılında ise 18 bini yabancı olmak üzere toplam 403 bin 116 kişinin konaklaması kentte yüzleri güldürdü. 2017 yılında yaşanan bu gelişme, kent dinamiklerinin umutlarını da yükseltti. Türkiye Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Başkanı Mehmet Akyıl, 2018 yılında 1 milyon turist ağırlama hedefinde olduklarını söyledi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Pervane ise özellikle yabacı turist sayısında ciddi artış beklediklerini, bunda da Zerzavan Kalesi ve Mitras Tapınağı'nın çok etkin olacağını ifade ederken, Turizm Otel Yöneticileri Derneği ( TUROYD) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Kadir Varçin ise mayıs ayı içerisinde 100’ü aşkın acenta temsilcisini ve otel yatırımcısını Diyarbakır’da ağırlayacaklarını söyledi.

Ne dediler?

TÜRSAB Bölge Başkanı Mehmet Akyıl:

Hedef bu yıl 1 milyon turist ağırlamak

Sunexpress, 2018 yılının haziran ayında direk Diyarbakır- Almanya, Almanya-Diyarbakır uçuşlarının başlayacak. 2017 yılında bu konuda ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. 2018 yılında yabacı turist sayımızın artışına bu uçuşların çok büyük etkisi olacak. 2017 yılı turizm rakamlarımız yüzümüzü güldürdü ve gelecek için daha çok çalışma konusunda bizi hırslandırdı. 2018 yılı için, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu ve kuruluşlarının oluşturduğu Diyarbakır Turizm Platformu, TÜRSAB Bölge Başkanlığı olarak ciddi organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Mart aynda 15 -20 kişiden oluşan Youtuber’ı Diyarbakır’da ağırlayacağız. Yine aynı dönem Türkiye geneli tur satan seyahat acentalarının satış elamanlarını kentimizde konuk edip, kentimizin bütün güzelliklerini ve turizmle ilgili altyapı olanaklarımızı onlarla paylaşacağız.Nisan ayı içerisinde ise yine yabancı turist sayımıza ciddi katkılar sunacağına inandığımız bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Dünya Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu Yönetim Kurulu ile “Turizm Sempozyomu” gerçekleştireceğiz. Bütün bu gelişmelere paralel olarak, hedefimiz 2018 yılında 100 bini yabancı olmak üzere 1 milyon turist ağırlamak. Turizm konusunda Diyarbakır’ın istediği noktalara gelmesi için kentin tüm dinamikleri el ele vermiş durumda. Kısa sürede tarih ve inanç turizmi açısından adeta bir açık hava müzesi olan kentimizin istediği noktaya geleceği konusunda hiçbir endişemiz yok.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Pervane:

Yabancı turist sayısında bu yıl patlama yaşanacağı inancındayım

2017 yılında turizm rakamlarımızın artış göstermesi kentin kurumlarının el birliği ile çalışmasının ürünüdür. Gerek özel sektör temsilcileri, gerek kentimizin tüm kuruları hem yurt içinde hem de yurt dışında aktivitelerde, fuarlarda yer aldık, çeşitli organizasyonlarda bulunduk ve bu organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Ortaya çıkan bu sonuç çabamızın ve emeğimizin karşılığıdır. Yabancı turist sayısında bu yıl özellikle patlama yapacağımız inancındayım. Bu çeşitli nedenler ön plana çıkacak. Ama öncelikle Roma İmparatorluğunun doğudaki son garnizonu Zerzevan Kalesi, Hristiyan alemi için çok önemli olan Mitras Tapınağı yabancı turistlerin ilimize gelmesinde çok etkili olacaktır. 2018 yılının Diyarbakır açısından çok başarılı geçeceğine tüm kurumların birlikte çalışma ile hedeflenen turist sayısına ulaşılacağına eminim.

TUROYD Güneydoğu Anadolu Bölgesi yürütme kurulu başkanı Kadir Varçin:

100’ü aşkın otel yatırımcısını ve acenta temsilcisini ağırlayacağız

Mayıs ayı içerisinde Turizm Otel Yöneticileri Derneği olarak, 100 aşkın otel yatırımcısını ve acente temsilcisini başta Diyarbakır olmak üzere, Güneydoğu’nun çeşitli illerinde ağırlayacağız. Bunun yanı sıra yine Diyarbakır turizm platformu ile birlikte çeşitli organizasyonlarda yer alacağız. 2017 yılı bizler açısından iyi geçti. 2018 yılında gayretlerimizi ve hedeflerimizi artırmak zorundayız. Böyle bir açık hava müzesinin dünya çapında bilinmesi ve tanınması gayreti içinde olacağız.