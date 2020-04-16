DKİB’den sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek

16 Nisan 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan; Dünya genelinde küresel bir salgın olarak büyük can kayıpları yanında dünya ticaretine büyük darbe vuran Koronavirüsü (Covid-19) salgını ile mücadelede Ülkemizin büyük bir başarı gösterdiğini, özellikle sağlık ordumuz sağlık çalışanlarının, gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveri ile cansiperane verdikleri üstün hizmetin tüm dünya ülkelerine örnek olduğunu belirterek, tüm Sağlık çalışanlarına şükranlarını sunduklarını ifade etti.

Gürdoğan; Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımızın gece gündüz demeden yaptıkları koordineli çalışmalarla bu mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürmelerinin, elde edilen başarıda büyük katkısının olduğunu ifade ederek, Kurum olarak da bu çalışmalara destek olunması amacıyla Ülkemiz genelinde başlatılan maske temini ve Biz Bize yeteriz yardım kampanyalarına destek verdiklerini belirtti.

Gürdoğan ayrıca, çok değerli sağlık çalışanlarına destek olunması amacıyla da Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak satın aldıkları; 12.000 adet Tek Kullanımlık Koruyucu Önlük İle 1.000 adet Tek Kullanımlık Tulum Trabzon Sağlık İl Müdürlüğüne teslim ettiklerini belirtti.

Gürdoğan; bu salgından bir an önce kurtulmamız açısından Ülkemizin gururu haline gelen çok değerli sağlık çalışanlarına ihracatçılar olarak her zaman destek vereceklerini belirterek, tüm Türk halkı gibi sağlık çalışanlarının bu özverili çalışmalarının kendilerini de duygulandırdığını ve bu vesile ile tüm sağlık ordusuna ihracatçılar adına şükranlarını sunduklarını ifade etti.