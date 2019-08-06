Doğa Koleji eğitim standartları için toplandı

06 Ağustos 2019

Doğa Koleji bölüm başkanları ve lisanslı okul koordinatörleri, Doğa Koleji Beykoz Kampüsü’nde bir araya geldi. Eğitimde bütünlük ilkesiyle faaliyetlerini sürdüren Doğa Koleji, eğitim standartlarının Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde uygulanabilmesi için çalışmalar yapıyor. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Tüm kampüslerimizde, öğrencilerimizi başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı bekliyor” dedi.

Öğrenci sayısını 90 bine çıkarmayı hedefliyor

Doğa Koleji, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açılacak 6 yeni kampüsle birlikte öğrenci sayısını 90 bine çıkarmayı hedefliyor. Doğa Koleji akademik kadrosu, okulların kapalı olduğu yaz döneminde de eğitim-öğretim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. ‘Eğitimde bütünlük’ ilkesiyle hareket eden Doğa Koleji, eğitim standartlarını Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde korumak için çalışmalar yapıyor.

Doğa Koleji Beykoz Kampüsü’nde bir araya gelen bölüm başkanları ve lisanslı okul koordinatörleri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılını değerlendirirken; 2019-2020 akademik yılına ilişkin hedef ve öneriler konusunda da bilgi alışverişinde bulundu. Öğrencilerin gelişimini dijital ortamda kayıt ve takip imkanı sunan e-doğa sistemindeki güncellemelerin öğretmenlere en doğru şekilde aktarılabilmesi için, sistemdeki yenilikler bölüm başkanlarıyla paylaşıldı.

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Eğitim standartlarımızın korunması ve tüm kampüslerimizde uygulanabilmesi için gayret gösteren ve başarımızın mimarları olan akademik kadromuzun destekleriyle, Türkiye genelindeki tüm kampüslerimizde aynı başarı skalasını yakalıyoruz. Kampüslerimizle iletişim ağımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.