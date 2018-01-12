Doğalgaz sektörü Konya'da buluştu

12 Ocak 2018

KONYA (DÜNYA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun desteğiyle GAZBİR-GAZMER tarafından düzenlenen “Sistem Güvenliği ve İşletmecilik Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı” Konya’da gerçekleştirildi.

Çalıştayda bir konuşma yapan GAZBİR Başkan Yardımcısı ve Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun, doğal gaz sektörünü Enerya kentlerinden Konya’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Öncelikle, imparatorlukların ve medeniyetlerin başkenti, daha da önemlisi sevgi, barış ve hoşgörünün başkenti Konyamızda sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Enerya Konya, 3 bin 200 kilometreyi aşan dağıtım ağı, 410 bini aşkın abonesi ve yaklaşık 650 milyon metreküp gaz tüketimi ile Anadolu’nun en büyük, sektörün de ikinci ihale edilen ilidir. Konya, Capital 500 listesine giren şehirlerimizden birisidir” diye konuştu.

Doğal gaz piyasasının kurulmasının üzerinden 15 yıl geçtiğini hatırlatan Aslan Uzun, piyasanın kurulumuna ilişkin düzenlemeler büyük oranda tamamlandığını ifade etti. Uzun, "Tarife düzenlemeleri genel olarak sistematize edildi, gelişen teknolojilere bağlı olarak teknik altyapı ve hizmet kalitesi sürekli olarak yenilenmekte, iş gücü niteliğini ve istihdamı artırmaya yönelik projeksiyonumuz sürekli olarak güncellenmektedir. Teknolojiye ve insan kaynağına önemli yatırımlar yapıyoruz. Müşteri memnuniyeti ve güvenliği en büyük önceliğimiz. Doğal gaz sektörü 12,5 milyon aboneye ulaştı, başka bir deyişle 45 milyon kişiye hizmet götürüyoruz. Devlet ve özel sektör işbirliğinde dünyada örnek gösterilecek en büyük girişimlerden birisiyiz.” dedi.

2017 yılında 100 ilçeye doğalgaz verildi Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun, Konya’da gerçekleştirilen çalıştayın sektörün ve EPDK’nın işbirliği açısından önemine vurgu yaparak, “Milli Enerji ve Maden Politikası’nda belirlenen arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa olarak belirlenen makro hedefler, bizim stratejimizin de ana omurgasını oluşturmaktadır. Bugün de dağıtım sektörü olarak çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi Bakanlığımızın belirlediği stratejiler ile EPDK tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde birlikte yürütüyoruz. Bu iş birliğinin son örneğini 2017 yılında “100 ilçeye doğal gazın eriştirilmesi” stratejisinde yaşadık. Tüm taraflar hedefe ulaşmanın heyecanını birlikte yaşadı ve yılsonu itibarı ile bu süreci anlımızın akı ile tamamladık” açıklamalarını yaptı. Aslan Uzun, “Doğal Gaz İşletmecilik Standartlarının Belirlenmesi”nin teknik açıdan büyük önem arz eden bir mihenk taşı olduğunun altını çizerek, “Bu çalışma, tüm dağıtım firmalarını aynı standart hizmet kalitesine ve verimliliğe getirmek adına büyük bir adım olacak, know how’ın paylaşımını sağlayacak, özetle ortak kültür ve ortak bir lisan olacaktır. Aslında oluşabilecek riskleri minimize eden ve ideal verimli işletme şartlarını oluşturacak düzenlemelere esas olacaktır. Müşteri emniyeti, dolayısı ile memnuniyeti için büyük bir adımdır” diyerek konuşmasını bitirdi.

Çalıştayda EPDK Doğal gaz Dairesi Genel Değerlendirme ve Mevzuat Süreci hakkında bir sunum yapan EPDK Doğal gaz Daire Başkanı Hüseyin Daşdemir şunları belirtti: “Düzenleme kalitesi olarak EPDK, kamuda bu kaliteyi en yüksekte yakalayan kurumlardan birisi. 2015’te GAZBİR VE GAZMER ile güzel bir işbirliği yaparak, bu adımı attık. Doğal gaz dağıtımının işletmecilik standartlarının geldiği nokta konusunda, yatırımların geldiği noktanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunu işletmecilik konusunda da gün yüzüne çıkarmamız gerekiyor. 2018 yılının ortalarına kadar taslağımızı piyasa görüşüne açacak noktaya getirebiliriz. Üst yönetimimiz, bu çalışmayı ne kadar önemsediğini bir kez daha gösterdi.” dedi.

Sektörün en büyük ölçüm merkezini hayata geçiriyoruz Çalıştayın açılış konuşmasını yapan GAZMER Genel Müdürü Mustafa Ali Akman, doğal gaz piyasasının düzgün kurulmasında en önemli unsurlardan birinin güçlü mühendislik yapısı olduğunu belirterek, “GAZBİR-GAZMER, GAZBİR’in iktisadi bir işletmesidir. Biz icradan ziyade, sektördeki uzmanları bir araya getiriyoruz. Kuruluş misyonumuz, teknik konular hakkında birlikte çalışma kültürü oluşturmak. Ürün sertifika takip sistemimiz 2011 yılında kuruldu. 2008 yılında Mesleki Yeterlilikte ilk gönüllü kuruluş olduk. Mühendis arkadaşlarla ve sektör paydaşlarıyla önemli bir iş çıkardık. Personel Belgelendirmede 29 bin 725 belgelendirme yaptık. Yeni teknolojilere uyum ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında esnek boru sistemleri ile iç tesisat yapımı, esnek bağlantılarda ömür tayini, sayaçlarda ölçüm belirsizliği çalışmaları yaptık. AB hibe programlarında proje sahibi okullara eğitim ve belgelendirme desteği veriyoruz. Güvenli gaz kullanımına ilişkin kamu spotu çalışmaları yapıyoruz. Sektörün en büyük ölçüm ve kalibrasyon ölçüm merkezini hayata geçiriyoruz.”

GAZBİR-GAZMER Teknik Çalışmaları Kapsamında Sektörel Vizyon konu başlıklı bir sunum yapan GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, “Her işin daha iyi yapılacağına inanmak gerekiyor. Doğal gaz sektörünün bu yapıya kavuşmuş olması çok önemli. İşletmecilik ve bizim kullandığımız standartlar dünyada da hızlı değişmiyor. Bir iş yaparken, kamunun ve özel sektörün sorumlulukları çok farklı” dedi.