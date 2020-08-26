“Doğalgaza sevindik, güneşi unutmayalım”

26 Ağustos 2020

BURSA (DÜNYA) – Bursa İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay özellikle cari açığın azaltılmasında, çıkarılacak doğalgazın etkisinin önemli olacağını söyledi. Bulunan doğalgazın devreye girmesinin, 5-6 seneyi bulacağını ve bir o kadar da yatırım gerektirdiğini anımsatan Türkay, “Türk iş insanı olarak hakikaten ciddi zorluklarla boğuşuyoruz. Oluşan cari açıktan dolayı batıdaki rakiplerimiz yüzde 1’ler mertebesinde finans bulurken bizler, yüzde 8’lerle borç bulup ihracat yapıyoruz. Sonunda mal veya hizmeti üretip bir şekilde yurt dışına satmalıyız. Türkiye’mizin bu yolla kalkınacağına inanıyoruz. Tabii ki en önemli maliyetlerimizden biri de enerji.” Türkay, bulunan doğalgaz rezervine kısa ve orta vadeli olarak sevinmekle birlikte uzun vadede yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin unutulmaması gerektiğini de söyledi. Küresel ısınma ve çevre kirliliğinin dünyanın en önemli sorunu haline geldiğini vurgulayan Türkay, şunları söyledi: “Geçtiğimiz hafta içinde Kaliforniya’da 5 milyon dönüm ormanlık yandı. Bu ne demek iklimi dengeleyen unsur ortadan kalkıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında İspanya’da 9 kömür santrali kapandı. Daha önce Almanya ve Danimarka’da da benzer uygulamalar oldu. Hollanda, 2019 yılında evlerde doğalgaz kullanımını yasaklayarak elektriği önerdi. Enerjide bir alternatif de güneş. Bugün Almanya’nın güneş potansiyeli bizimkinin yarısı olmasına rağmen, bizden 8 kat fazla güneş enerji santralleri var. Çin’in ise 15 kat. Niçin güneş en önemlisi? Şu an dünyanın başına bela olan iklim değişikliğine ve çevre kirliliğine sebep olmuyor. Bakım maliyeti sıfıra yakın. Çoğu zaman tüketimin yanında olduğu için kayıp kaçak da sıfır. Üstüne üstelik enerji kaynağının maliyeti sıfır.”

“Türkiye’nin enerji ihtiyacının en az %35’i güneşten karşılanabilir”

Başkan Türkay, doğalgazın bulunmasına sevinilmesine rağmen, Türkiye’nin enerjide ana eksenin, başta büyük zenginliği olan güneş ve ardından diğer yenilenebilir enerji kaynakları olması gerektiğini söyledi. Türkay, doğalgazın çıkarılması için harcanacak para, eğer güneş enerjisine harcanırsa 3. aydan itibaren enerji üretmeye başlayabilir dedi. Türkay, elde edilecek kurulu güç ile 5-6 sene içinde, Türkiye’nin enerji ihtiyacının en az yüzde 35’inin güneşten karşılanabileceğini de dile getirdi. Güneş enerjisinin dezavantajlarıyla ilgili bilinen yanlışlara da değinen Türkay şunları söyledi: “Hep söylenen güneş gündüz var ama gece yok. Güneş enerjisi kurulum masrafları 5 sene evvel 2.5 milyon euro iken, günümüzde bunun beşte birinin altına indi. Aynı konu depolama tesisleri için de söz konusu olacaktır. Yakın zamanda depolama işlemi de ucuzlayacak ve gündüz üretilen enerjiyi gece de kullanabileceğiz. Yakın zamana kadar 1000 defa olan bir pilin verimli şarj edilip boşaltma sayısı, bugün bir milyona çıkmış durumda. Yani ekonomik olarak, sonsuz ömür denebilir. Ülkemizde mevzuat hala tam anlamıyla basitleştirilmiş değil. Bir çok iş insanımız mevzuatlarını çözmüş ülkelerde ciddi güneş yatırımı yapmakta. Oysa kendi ülkelerine yapmayı kesinlikle tercih ederler. Mevzuat anlamında gerekli ve olumlu yönde değişiklikler bir an evvel gerçekleştirilirse hem sanayide, hem de konutta çok kısa zamanda ciddi gelişmeler olacağına inanıyoruz. Tabii cari açığımıza gün be gün katkısı olarak. Kaldı ki Dünya’da tüketiciler artık yeşil enerji ile üretilen ürünleri tercih ediyorlar. Turizmimizi bile pazarlarken katkısı olacaktır.”