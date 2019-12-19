Doğan Ersöz 25. ölüm yıl dönümünde anıldı

19 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Törene BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu (YDK) Başkanı Günal Baylan ve eşi Merhum Doğan Ersöz’ün kızı Beril Baylan olmak üzere, eski başkanlar ve dernek üyeleri ile Ersöz Ailesi ve merhum Doğan Ersöz’ün yakın dostları katıldı.

Doğan Ersöz’ün mezarı başında dualar okunmasının ardından, BUSİAD Başkanı Türkay, yaptığı konuşmada “Bir şeyi başlatmak çok önemli. O kadar sağlam temeller üzerine kurmuşlar ki BUSİAD’ı, 25. yılında vefamızı hala gösteriyoruz” dedi.

BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu (YDK) Başkanı Günal Baylan ise, “Bu anma herkese nasip olmayacak bir şey. Nüktedanlığı ve bilgeliği ile hepimizi etkiledi. Sivil toplum örgütleri demokrasinin yüzüdür. Bizler elimizden geldiğince görevlerimizi yerine getirdik. Temel sağlam olduğu için BUSİAD yıllarca da yaşayacak” diye konuştu.