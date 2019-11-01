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Doğanbey SMÖ’de ilk toplantı yapıldı

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Kasım ayı aylık olağan meclis toplantısını Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilen Bursa Ticaret Borsası’na ait, Doğanbey “Sivil Mimari Örneği” binalarda düzenledi.

Doğanbey SMÖ’de ilk toplantı yapıldı
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BURSA (DÜNYA) - Uzun bir restorasyon döneminin ardından şehrin tarihi dokusuna uygun olarak hayat bulan Doğanbey Sivil Mimari Örneği Binalarında gerçekleştirilen meclis toplantısında, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve meclis üyeleri katıldı.

Özel bir mekanda bir araya geldiklerini belirten Özer Matlı, “Şehrimiz hepimizin ortak paydası, tarihi dokuya uygun restore edilen sivil mimari örneği binalarımız Bursa’mıza hayırlı olsun. Bu projede emeği geçen başta Osmangazi Belediyesi olmak üzere, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Özer Matlı sivil mimari örneği Bursa Ticaret Borsası doğanbey

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