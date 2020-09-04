Doğu Anadolu'nun ağustos ihracatı geçen yıla göre yüzde 16 arttı

04 Eylül 2020

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) kanalıyla yapılan ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde normalleşme sürecine geçilmesiyle ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 163 milyon 573 bin dolara çıktı.

DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yapılan derlemeye göre, ağustos ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 169 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ağustos ayında 140 milyon 794 bin dolar ihracat yapan DAİB'in bu yıl ağustos ihracatı, "kontrolü sosyal hayat" sürecine geçilmesiyle geçen yıla göre yüzde 16 artışla 163 milyon 573 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

En çok ihracat sanayi ve tarım alanında yapıldı

Geçen yıl ağustos ayında yurt dışına 109 milyon 598 bin dolarlık sanayi ürünü, 21 milyon 873 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 9,72 'lik artışla 120 milyon 255 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 71,50'lik artışla 37 milyon 514 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Ağustos ayında madencilik sektörünün ihracatı ise 5 milyon 803 bin dolar olurken, son aylardaki ihracat artışıyla dikkati çeken DAİB'in söz konusu ayda en fazla ihracatı, sanayi ve tarım alanında yaşadı.Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,65 artışla 22 milyon 591 bin dolarla kimya sektörü aldı.

Bu sektörü 18 milyon 21 bin dolarla makine, 16 milyon 472 bin dolarla hazır giyim ve 15 milyon 313 bin dolar ile çelik sektörleri takip etti.Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,03'lük artarak 12 milyon 423 bin dolardan, 15 milyon 159 bin dolara yükseldi.

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 3 milyon 616 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 11 milyon 282 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 2 milyon 593 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Irak'a

Birliğin ağustos ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 41 milyon 779 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.Yıl boyunca liderliğini koruyan Irak'ı 9 milyon 753 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 8 milyon 910 bin dolar ile Almanya, 8 milyon 753 bin dolar ile İran, 7 milyon 212 bin dolar ile Libya, 5 milyon 143 bin dolar ile Suriye ve 4 milyon 354 bin dolar ile Gürcistan izledi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver açıklamasında, DAİB'in ağustos ayında 169 ülkeye ihracat yaptığını belirtti.

Önceki değerlendirmelerinde haziran ayıyla birçok ihracat pazarının normalleşme sürecine girmesinin ihracat taleplerinde ivmelenmeye yol açacağını belirttiğini anımsatan Tanrıver, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında aralıksız yükselen ihracat rakamlarımızda görüyoruz ki İhracatımız hızlı bir toparlanmaya girdi." ifadesini kullandı.

İhracatta üretimin önemine değinen Tanrıver, "Pandemi gibi olağanüstü sonuçlar yaratabilecek bir tabloda, gıdadan makineye, ev tekstilinden doğal taşa, kablodan bakıra kadar çeşitli sektörlerde ihracata imza atan üyelerimiz, haziran ayından bu yana ihracat rakamlarımızın pozitife dönmesinde büyük rol oynadı. İhracatçılarımıza bölgemiz ve ülkemize sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA