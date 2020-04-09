Doğu Karadeniz'de ihracat yükselişi sürüyor!

09 Nisan 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu açıklamalarda bulunarak bölge İhracatında yılın ilk 3 ayında yükselişini sürdürüldüğünü belirtti.

DKİB Başkanı Kalyoncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının ilk üç ayında 357.714.165 USD tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, gerçekleşen ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine (2019 yılı Ocak-Mart ayı ihracatı 349.088.017 USD olarak gerçekleşmişti) göre % 2,5 oranında bir artış yaşanmıştır.

2020 yılı Ocak-Mart döneminde Bölgemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise; olmuştur. Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2020 yılı Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; 220.710.784 USD tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, 42.584.248 USD tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri ikinci sırayı, 26.582.376 USD tutarındaki ihracatla Su Ürünleri üçüncü sırayı almaktadır.

Bölgemizden 2020 Ocak-Mart döneminde 109 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerden Almanya’ya yönelik ihracatımızda % 61, Gürcistan’a yönelik ihracatımızda %45 oranlarında önemli artışlar yaşanmıştır Ancak, Dünyayı tehdit eden covid-19 salgının yol açtığı tahribat ve özellikle başta Avrupa olmak üzere önde gelen ihraç pazarlarımızda yayılımı, elbette önümüzdeki dönemde ihracatımıza da olumsuz yansıyacaktır. Birçok ülkede uygulanan tedbirler, sokağa çıkma yasakları tüketici taleplerini büyük bir oranda düşürmüş ve birçok alıcılarda bundan dolayı siparişlerini iptal etmiştir. Bu durum ihracatımıza önümüzdeki aylarda önemli oranda olumsuz etki yapacaktır.

Ülkemiz geline de yayılma özelliği gösteren bu salgınla mücadelede alınan tedbirlerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm sektörlere yönelik açıkladığı tedbirler ve ihracat camiamıza yönelik gerek Eximbank kredileri yönünden ve gerekse Kredi Garanti Fonu teminat imkânlarının artırılmasına yönelik yapılan destekler yaşanan kayıpların telafisi ve istihdam kayıplarının önlenmesi açısından önemlidir. Vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinin ertelenmesi, kısa çalışma ödeneği şartlarının iyileştirmesi en azından firmalarımızın ayakta kalmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize müteşekkiriz. Temennimiz bu salgının en kısa sürede kontrol altına alınarak halkımızın sağlığının korunmasıdır.

Elbette bu salgının yol açtığı Pazar daralması kısa bir süre için ihracatımıza da olumsuz yansıyacaktır. Ancak şundan ümitliyiz ki salgının kontrol altına alınması ile hızlı bir şekilde toparlanarak tekrar ihracatımızın artış trendine gireceğinden ümitliyiz. Bunun için bu salgının bir an önce kontrol altına alınması amacıyla, halkımızın Devletimiz tarafından alınan tüm önlemlere sıkı sıkıya uyum göstermesi çok önemlidir.