Doğu Karadeniz’de konut satışları yeniden canlandı

17 Haziran 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Doğu Karadeniz’de ilk 5 ayada yüzde 37,3 düşen konut satışlarının kamu bankalarının düşük kredileri ile yeniden canlandığı dile getiriliyor. Pandemi süreci ile Trabzon konut piyasasına yabancı ilgisi azalırken düşük faiz oranları özellikle Çukurcayır, Kaşüstü, Söğütlü ve Beşirli gibi yeni yapılaşmanın olduğu bölgelerde talebin arttığı belirtiliyor. Kimi kiradan kurtulmak kimi de yatırım yapmak amacıyla ev almaya yöneldiği kaydediliyor.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane’de yüzde 59,4 artarak 110'a yükselirken, Trabzon’da yüzde 50,5 azalarak 371’e, Rize’de yüzde 45,8 azalarak 109’a, Ordu’da yüzde 36,9 azalarak 391’e, Giresun’da yüzde 31,8 azalarak 279’a ve Artvin’de yüzde 15,5 azalarak 93’e geriledi. Türkiye genelinde 2020 yılı Mayıs ayında yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,1 oranında azalarak 860 olurken, Trabzon, 2020 Mayıs ayında yabancılara en fazla konut satışı yapılan ilk 10 il arasına giremedi.