Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası açıldı

23 Mart 2020

OSMAN ŞİŞKO-ORDU

Günlük 200 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvanın kesiminin yapılabileceği Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahasında 55 personel 16 araçla hizmet verecek. 200 kasap esnafının yararlanacağı tesiste, 13 araçla 19 ilçeye et nakli yapılacak. Toplamda 35 bin metrekare alanda kurulan bu tesis yaklaşık 12,5 milyon TL’ye mal oldu. Uluslararası standartlarda, hayvan refahına uygun, sağlıklı ve hijyenik et üretimi yapacak donanıma sahip olan mezbahanın Helal Kesim Sertifikası’nı alması için Dünya Helal Birliği ile ön görüşmeleri de yapıldı.

“Fatsa çok büyük bir üstünlük kazandı”

Avrupa Birliği normunda bir mezbahanın açıldığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Bugün burada Avrupa Birliği normunda son derece modern ve hijyenik bir tesisi açıyoruz. Ordu’nun mezbahaları vardı. Fakat bu şekilde kaliteli bir çalışma gerçekleşmemişti. Bundan önce emeği gecen tüm belediye başkanları ve yönetimine teşekkür ediyorum. Buranın epey bir eksikliği vardı. Devreye alınamama problemi vardı. Yoğun bir şekilde çalışarak mühendislik ve teknik bilgilerini uygulayarak tesisi açılacak duruma getirdik. Bu anlamda Fatsa çok büyük bir üstünlük kazandı. Bu mezbahayı sadece et kesimi yapılacak diye görmeyin. Bu tesisi entegre et ürünlerine çevirmemiz lazım. Hayvanın etinden, sütünden, kanından, işkembesinden yararlanmamız lazım. Bizim işimiz sadece asfalt, yol, çöp değil. Bu anlamda olaya daha büyük bakmamız lazım. Bu tesislerimizi diğer ilçelerimizde de yaymamız gerekiyor. Geleceğe de hizmet edecek tesisimizin açılış töreninde bulunmak benim için gurur verici bir durum. Bu hizmetlere bizi layık gördüğü için de Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tesisimizin Ordu’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.