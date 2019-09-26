Doğu Marmara Bölge Toplantısı Bursa’da yapıldı

26 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Marmara Bölgesi’nin ilk toplantısı TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Marmara Bölge Başkanı ve TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın ev sahipliğinde BTSO’da yapıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan’ın da katıldığı toplantıda; Düzce KGK Başkanı Hatice Aslıhan Akbal Tüysüz, Kocaeli KGK Başkanı Dilek Çınar, Sakarya KGK Başkanı Zehra Dirim, Yalova KGK Başkanı Merva Yadigar Gençer, Balıkesir KGK Başkan Yardımcısı Füsun Kıvrak Akıncı ve Bolu KGK İcra Komitesi Üyesi Oya Eru ile İcra Komitesi üyeleri yer aldı.

“Kadınların ekonomiye katkısı artmalı”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak kadın girişimcilere büyük önem verdiklerini söyledi. Ülke nüfusunun yüzde 50’sini oluşturan kadınların ekonomideki etkilerinin nüfusla doğru orantılı olmadığına dikkati çeken Başkan Burkay, “3 milyon nüfusa sahip, 25 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşmış, Birleşmiş Milletler’e üye 121 ülkeden daha fazla ihracat yapan Bursa gibi gelişmiş bir kentte kadınların ekonomiye katkısı daha fazla olmalı. Bu yüzden Bursa Kadın Girişimciler Kurulu önemli bir sorumluluk üstleniyor. Kadınların girişimcilik yolunda önünü açacak yeni projeleri hayata geçirmek ve eylem planları oluşturmak gerekiyor” dedi.

“Erkek sonuç, kadın proses odaklı”

Doğu Marmara Bölgesi’nin Türkiye ekonomisi açısından önemine değinen Başkan Burkay, Marmara Havzası’nı ‘Türkiye’nin aklı’ olarak nitelendirdi. Kurulu temsil eden bütün illerin çok değerli olduğunu ve hepsinin öne çıktığı alanlar olduğunu kaydeden Başkan Burkay, bu kabiliyetlerin uyumlu şekilde çalışması halinde Türkiye’nin zenginleşeceğini söyledi. Bölgede katma değeri artıracak dokunuşların kadınlar eliyle yapılacağına inandığını ifade eden Başkan Burkay, “Teknoloji dünyanın her yerinde var. Avrupa, ABD, Çin, Hindistan ve Türkiye üretim bantlarında neredeyse aynı teknolojiyi kullanıyor. Ancak bir de bunları kullanan kabiliyetler var. Aynı makinelerden çıkan ürünü İtalyanlar 30 euroya satarken, Çinliler 6 euroya satabiliyor. Dolayısıyla bu iş sadece teknoloji işi değil. Bu işin bir ruhu var. İnovasyon, marka, tasarım gibi makineden çıkan ürünü farklılaştıran dokunuşlar vardır. Kadın girişimcinin önemi buradan kaynaklanıyor. Erkek sonuç odaklıyken, kadınlar proses odaklıdır. Bu dokunuşlar kadınlarca yapılmalı. Marmara Havzası’ndaki ekosistem buna çok müsait” diye konuştu.

Kadın girişimciler için online platform hazırlığı

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Marmara Bölge Başkanı Sevgi Saygın, mevcut ekonomik koşullarda kadınların ekonomiye katılımlarının artık bir gereklilik haline geldiğini vurguladı. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda yer almasının ülkelerin refah ve gelişmişlik düzeyinde belirleyici olduğunu ifade eden Sevgi Saygın, “Kadın girişimciler kurulu başkanları olarak bizler de ülkemizde kadınlarımızın iş hayatında daha aktif olmaları adına sorumluluk üstlendik. İnşallah uyum içerisinde çalışarak bölgemizde önemli projelere imza atacağız. Bursa’daki kadın girişimcileri aynı çatı altında toplayacak online bir platform için çalışmalarımıza başladık. Kadınlarımız arasındaki ticareti geliştirecek ve zenginleştirecek olan bu platformu tüm bölgeye yaymayı hedefliyoruz. Burada ayrıca girişimci-mentor buluşmaları da düzenleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Kurulun bölgede kadın girişimci sayısını artırmak hedefiyle planladığı projelerin sunumuyla devam eden toplantı, projeler hakkında görüş alışverişi gerçekleştirilmesi ile sona erdi. Kadın girişimciler toplantının ardından BTSO tarafından Demirtaş OSB içerisinde hayata geçirilen yüksek teknoloji ve inovasyon odaklı BUTEKOM ve Model Fabrika projelerini inceledi.