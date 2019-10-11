Doka Kalıp, Kömürhan Köprüsü’nde bir ilke imza atıyor

11 Ekim 2019

Sabiha TOPRAK

Ankara’da gerçekleşen 4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nda Doka 150 yıllık tecrübesini katılımcılar ile paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde gerçekleşen fuar kapsamında Doka, köprü ve viyadüklerdeki uzmanlığını fuara katılan kamu kuruluşları, müteahhit şirketler, alt yüklenici şirketler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştı.

Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, Doka’nın faaliyetlerine Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti. “Köprü, tünel ve yol yapımları önemli tecrübeler ve ihtisaslar gerektiren hassas bir konu” diyen Özatay, 150 yıllık uluslararası bilgi birikimiyle özel sektörün yanı sıra kamu kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak önemli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ender Özatay, ”Özellikli yapısıyla dünyada 4., Türkiye’de ise ilk olmaya hazırlanan Kömürhan Köprüsü, Doğu Anadolu Bölgesi’nin batı ve güneydeki illere ulaşımı açısından stratejik bir konuma sahip. Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu’nun yapımı Doka’nın kalıp ve iskele sistemleri ile en hızlı ve güvenli şekilde sürdürülüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nce ve Doğuş-Gülsan Kömürhan Adi Ortaklığı’yla 6 Ocak 2014’te yapımına başlanan Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi”nin 2019 yılı sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor. Stratejik bir konuma sahip, özellikli yapısıyla Türkiye’de bir ilk olan Gergin Eğik Askılı Kömürhan Köprüsü, 42 adet eğik ve gergin kabloları 168,5 m yüksekliğinde tek bir pilona bağlanacak. Bu özelliği ile Türkiye’de bir ilk olacak ve 168,5 m yüksekliğindeki tek pilon uygulaması ile zorlu mühendislik çözümü gerektiren bir proje” dedi.

Köprünün 2 aksında bulunan 168,5 metrelik pilon için Doka Top 50 geniş yüzeyli kalıp sistemi ve Doka SKE 50 hidrolik kalıp tırmanma sisteminin kullanıldığını belirten Özatay şu bilgiyi verdi: “Bu kalıp ile, yüksek bina çekirdeği, endüstriyel yapı, köprü ayakları ve pilonların yanı sıra binaların cephelerinin de beton dökümü uygun maliyet ve yüksek verimle gerçekleştirilebilir.”