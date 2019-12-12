Doktora öğrencileri Barutçu Tekstil’de bilimsel çalışma yapacak

12 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin kentle bütünleşmesi ve taleplerin karşılanması noktasında yıllardır ciddi bir beklentinin oluştuğuna işaret etti. Üniversite-Sanayi işbirliğinin de yıllardır sözde olan ancak ciddi manada fiiliyata dönüşmeyen bir gerçek olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Temel hedefimiz işverenin, sanayicinin bu protokollerden ve işbirliklerinden kazançlı çıkmasıdır. Çünkü onlar kazanınca biz de kazanmış oluyoruz. Bugün imzalayacağımız protokol ile 3 doktora öğrencisi daha kazanmış olacağız. Bu öğrencilerin oluşturacağı itibar hepimiz için büyük bir önem taşıyor. Çünkü üniversite sıralamasında üst basamaklara tırmanmamıza vesile oluyorlar. Burada yapılacak çalışmalardan elde edilecek katkı, yarın üretime dönüştüğü zaman firmalardaki yükseliş de başlayacak. Bu yükseliş Türkiye ekonomisine de yansıyacak. İnşallah üniversitemiz, kentimiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar alacağız” diye konuştu.

Üniversite-sanayi işbirliğine ilk adım

Barutçu Tekstil İşveren Vekili Aydın Mestanlı ise üniversite-sanayi işbirliği içerisinde firma olarak yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti. İmzalanan protokolle ilk adımı atmış olduklarına işaret eden Aydın Mestanlı; “Bursa Uludağ Üniversitesi ile imzalayacağımız protokolün üretime ve işleyişimize büyük bir katkısının olacağına inanıyoruz” dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Barutçu Tekstil İşveren Vekili Aydın Mestanlı arasında imzalanan protokolle 1 Endüstri Mühendisliği, 1 Makine Mühendisliği, 1 Tekstil Mühendisliği doktora öğrencisi, firma içerisinde belirlenecek projelerde çalışacak.