Domino’s Pizza Hakkari Yüksekova’da

07 Şubat 2018

Domino’s Pizza Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şube açtı. Bölgedeki esnaf ve iş adamlarının da katıldığı açılışa Yüksekovalılar yoğun ilgi gösterdi. Domino’s Pizza böylece, ilçede hizmet veren tek uluslararası zincir restoran firması oldu.

DP Eurasia Grup CEO’su Aslan Saranga, “Domino’s Pizza olarak, hizmetlerimizi Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı önemsiyoruz. Yüksekova şubemizle de, kentte hızlı servis sektörü anlamındaki nadir yatırımlardan bir tanesine imza atmış olduk. Bölgedeki bu tarz yatırımlar, bir yandan daha çok kişinin farklı lezzet ve kültürlerle buluşmasını sağlarken, bir yandan da piyasada hareketlilik yaratarak kalkınmayı tetikleyici bir unsur oluşturuyor” dedi.

Hedef Türkiye’de 900 şube

Domino’s Pizza, 2016 yılında Iğdır’da açtığı şubesi ile ‘Türkiye’nin en doğusundaki pizzacı’ unvanını almış ve kentteki ilk zincir pizza restoranı olmuştu. Türkiye’de potansiyel şube sayısını 900 restoran olarak belirlediklerini söyleyen Aslan Saranga, bu potansiyel doğrultusunda orta vadede yılda 30 restoran açmayı hedeflediklerini belirtti.