Dönüşüm projelerinde mağduriyetler kapıda

27 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlar Kurulu kararıyla 15 bin metrekareden büyük bölgeler için tanımlanan “riskli ve rezerv yapı alanları”ndaki tamamlanamayan kentsel dönüşüm projelerine yönelik kira yardımının 36 aydan 48 aya çıkarılacağını açıklarken, inşaat sektöründen “Kira yardımı süresinin sadece sadece riskli ve rezerv alanlardaki değil, 18 ay kira yardımı yapılan riskli binaları da kapsayacak şekilde tüm kentsel dönüşüm projelerinde uzatılması” çağrısı yapıldı. İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, yaptığı açıklamada “Deprem ülkesi olan Türkiye’deki kentsel dönüşüm projeleri tıkanmış durumda. Covid-19 salgını nedeniyle inşaat sektöründe üretim ya durdu ya da çok yavaşladı. Dolayısıyla kentsel dönüşüm projelerinin gecikmesi gündemde. Bu da hem müteahhitlerin, hem de vatandaşların mağduriyetlerine neden olacak. Mağduriyetlerin önlenmesi açısından kira yardımı uzatımı sadece riskli alanları değil, tüm kentsel dönüşüm projelerini kapsamalı” diye konuştu. İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kentsel dönüşüm projelerine yönelik kira yardımı süresinin uzatılması kararını değerlendirdi. “Riskli ve rezerv yapı alanları”nda tamamlanamayan projeler için kira yardımının mağduriyet yaşanmaması adına 36 aydan 48 aya çıkarılmasını memnuniyet verici olarak nitelendiren Andıç, ilave olarak riskli yapılardaki 18 aylık kira yardımının da uzatılması çağrısı yaptı.

Projeler tamamlanamıyor

Bursa’nın kentsel dönüşüm ihtiyacı en yüksek olan kentlerin başında geldiğini, dönüşüme giren çok sayıda riskli bina olduğunu, ancak projelerin çeşitli sebepler ve Covid-19 nedeniyle tamamlanamadığını ifade eden Andıç, şöyle konuştu: “Tamamlanamayan dönüşüm projelerinde vatandaşlarımızın birçoğunun kira yardımı kesildi ya da kesilmek üzere. 18 aylık süre geçtiği için projelerin tüm mali yükü müteahhitlerin omzuna yüklenmiş durumda. İnşaat sektörünün önceden gelen ve Covid-19 nedeniyle de ağırlaşan şartları göz önüne alınmalı. Sektörün ve de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için riskli yapılara yönelik 18 aylık kira yardımı süresi de artırılmalı, özetle; kira yardımı süresinin artırılması tüm kentsel dönüşüm projeleri için geçerli olmalı.”