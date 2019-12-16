DOSAB, 4’üncü Ur-Ge’yi başlattı

16 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - . DOSAB’ın Ev Tekstilinde iki, otomotiv ve yan sanayideki bir projesinin ardından hayata geçirdiği 4.UR-GE Projesi olan bu kümelenmede 17 bölge firması yer alıyor. DOSAB Giyimlik Kumaş UR-GE Projesi’nde yer alan firma temsilcileri ile DOSAB ve paydaş kuruluş DOSABSİAD’ın yetkilileri ihtiyaç analizi açılış toplantısını yaptı. Toplantıda Ur-Ge Projeleri, destekler, çalışma programı gibi temel bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Proje kapsamında 17 firma tek tek ziyaret edilerek saha çalışmasının tamamlanmasının ardından, strateji ve hedef pazarlar çalıştayı yapılarak, taslak ihtiyaç analizi raporu hazırlandı. Firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ihtiyaç analizi kapanış toplantısıyla, hazırlanan ihtiyaç analizi raporu sunuldu. Firma temsilcilerine, ne tür danışmanlıklar veya eğitimler alacakları, yurt dışı ve yurt içinde ne tür ve kaç tane faaliyette bulunacakları, hangi hedef pazarlara dönük etkin çalışmalar yapacakları anlatıldı.

Toplantı sonrasında son haline getirilecek ihtiyaç analizi raporu, Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanacak. Bu rapor proje kapsamında 3 yıllık yol haritasını da çizmiş olacak. Temelde ihracatın arttırılmasını hedefleyen ihracat destekleri kapmasındaki Ur-Ge (kümelenme) projelerinde; eğitim, danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama faaliyeti veya alım heyeti gibi çalışmalar Ticaret Bakanlığı tarafından yüzde 75 oranında destekleniyor.