DOSAB’da bilgi teknolojilerindeki dönüşüm konuşuldu

09 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Datatrade A.Ş firmasıyla teknolojik işbirliği protokolü imzalayan DOSABSİAD, Datatrade ile birlikte düzenlediği seminerle, bölgede faaliyet gösteren firma yetkililerine KVKK, Veri Kaybı Önleme ve E, Fatura, E, Dönüşümdeki son gelişmeleri anlattı.

Seminerin açılışında konuşan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Gelişen teknolojiyle birlikte bilgi sistemleri, veri koruma gibi konular oldukça önem kazanmakta. Datatrade ile imzaladığımız işbirliği çerçevesinde, alanında uzman konukları, bu konudaki güncel bilgileri paylaşmak için sizlerle bir araya getirdik. Umarım ki seminerimiz tüm katılımcılar için oldukça faydalı geçecektir” dedi. Datatrade Teknoloji A.Ş Kurucusu ve Genel Müdürü Cem Haydar Bektaş’ın konuşmasının ardından Pınar Erdem, Vergi Usul Kanunu 509 No’lu Genel Tebliğinin Sahada Uygulanmasının Detayları, Avukat Ceyda Cimilli Akaydın Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Güncel Kararlarının İncelenmesi, Saygın Saman ise GTB: DLP ve Veri Sınıflandırma konularında bilgilendirmelerde bulundu.