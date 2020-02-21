DOSAB’da İnovasyon Yönetimi Eğitimi
DOSAB Bölge Müdürlüğü, Ev Tekstili ve Otomotiv dışında kurduğu üçüncü kümelenme olan Giyimlik Kumaş Ur-Ge Projesi’nde eğitim faaliyetlerine başladı.
BURSA (DÜNYA) - Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında, firmaların rekabet yetkinliklerini güçlendirmeye destek olmak amacıyla, ‘İnovasyon Yönetimi Eğitim Programı’ gerçekleştirildi.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) yapılan eğitimde, ‘Temel kavramlar’, ‘Başarılı inovasyon örnekleri’, ‘İnovasyon stratejisi belirleme’, ‘İnovasyon organizasyon ve kültürü oluşturma-ölçme’, ‘İnovasyon yaşam döngüsü hesaplama’, ‘İnovasyon sonuçlarını belirleme’ ve ‘İnovasyon geliştirme yöntemleri’ başlıkları altında eğitim verildi. Faaliyete DOSAB Giyimlik Kumaş Ur-Ge Projesi kapsamında, kümede yer alan 16 firma katılım gösterdi. Kümenin ihtiyaç analizi raporu doğrultusunda yeni eğitim ve danışmanlık programları planlanıyor.