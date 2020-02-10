DOSAB’da meslek edindirme sınıfları açılacak

10 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki birçok fabrikanın eleman arayışına çare olmak amacıyla harekete geçen DOSABSİAD, BUTGEM işbirliğiyle Nisan ayından itibaren çeşitli branşlarda meslek edindirme sınıfları açmaya hazırlanıyor. DOSABSİAD, böylelikle sanayicilerin konfeksiyon, teknik resim, CNC torna ve freze operatörlüğü, kaynak operatörlüğü, makine bakım, baskı desinatörlüğü ve pazarlama gibi alanlardaki eleman açığını kapatmayı amaçlıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 13.3’lük işsizlik oranı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ülkemizde işsizlik değil maalesef mesleksizlik var. Biz DOSABSİAD olarak Nisan ayı başında farklı branşlarda meslek edindirme sınıfları açacağız” dedi.

Açıklamasında, yüzde 13’ler düzeyinde görülen işsizliğe rağmen sanayicinin hala daha fabrikasında çalıştıracak vasıflı veya vasıfsız eleman bulamadığını ifade eden DOSABSİAD Başkanı Çevikel, “Bir tarafta sanayicinin fabrikasında çalıştıracak eleman bulamazken, diğer tarafta işsizlik gibi bir durum aslında önemli bir çelişki. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki birçok fabrikanın önünde hala daha eleman arama ilanları asılı duruyor” şeklinde konuştu.

Reel sektörün ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çeken DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Biz DOSABSİAD olarak BUTGEM ile birlikte Nisan ayı başında sanayide kalifiye elemanı arttırmak amacı ile daha önceden belirlediğimiz konfeksiyon, teknik resim, CNC torna ve freze operatörlüğü, kaynak operatörlüğü, makine bakım, baskı desinatörü ve pazarlama gibi alanlarda meslek edindirme sınıfları açacağız. Böylece hem sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştireceğiz, hem de istihdama katkı sağlamış olacağız. Ayrıca yine önümüzdeki günlerde açılışını yapacağımız Özel İstihdam Büromuz aracılığıyla bu çalışmalarımızı daha da pekiştirmiş olacağız. Bölgemizde şu anda 45 bin kişilik bir istihdam ediliyor ve geçmiş yıllara oranla bu sayıyı arttırıyoruz.”