DOSAB’ın deprem güvenliği Uludağ Üniversitesi’ne emanet

16 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün ile Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hakan T. Türker ve Dr. Serkan Sağıroğlu, DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel’le bir araya gelerek, DOSAB’daki binaların deprem güvenliği ile ilgili olarak yapılacak işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundular.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile bir süre önce yaptıkları görüşme doğrultusunda sanayi bölgesindeki binaların deprem güvenliğinin araştırılması konusunda işbirliğini gündeme getirdiklerini kaydetti. Çevikel, “DOSAB ve DOSABSİAD olarak, bugüne dek Türkiye çapında yaklaşık 150 sanayi kuruluşunun performans değerlendirmesi ve güçlendirilmesinde etkin rol oynamış, riskli bina tespitinde lisanslı üniversiteler arasında ilk 5 arasında yer almış Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği için ilk adımı atmış olmaktan mutluyuz” dedi.

Sanayide iş akışının önemine değinen ve “İşlemlerimizi yaparken, işletme faaliyetlerinin iki gün bile durması, neredeyse binanın kendisiyle eşdeğerdir. Dolayısıyla üretimin sürdürülebilir olması gerektiğinin bilincindeyiz” diyen Prof. Dr. Adem Doğangün, iş akışını etkilemeden süreci yönettiklerini belirterek, yapılacak çalışmalar ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Öncelikle firmaların zemin etütleri ve projeleri dahil, bütün bilgi ve belgeleri kendilerinden temin ediyoruz. Ardından binanın çeşitli bölgelerinden bütün verileri toplayıp, deneylerimizi gerçekleştiriyoruz. Sonuçta bina güvenliyse buna göre bir rapor düzenleniyor, ancak güvensizse, iş akışını etkilemeden güçlendirme modelini belirliyor ve yüklenici firmayla raporu paylaşıyoruz.”