DOSAB’ın şampiyonu Ermetal oldu

08 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - 6 grupta toplam 24 takımın mücadele ettiği turnuvanın finalinde, takımlar kupaya ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, DOSAB Başkan Vekili Halil Levent Eski, DOSABSİAD ve DOSAB Yönetim Kurulu üyeleri ile bölge sanayicilerinin de yoğun ilgi gösterdiği final mücadelelerinin sonunda üçüncülüğü B Plas alırken, Bursalı Tekstil ve Ermetal A.Ş arasında oynanan şampiyonluk mücadelesini ise, rakibini 3 – 0 mağlup eden Ermetal A.Ş kazandı.

Törende bir konuşma yapan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel turnuvaya katılan her takıma centilmence mücadele ettikleri ve DOSAB’daki firmalar arasındaki dostluğu artırmaya katkı sağladığı için teşekkür etti. Çevikel, “Geleneksel futbol turnuvamızın 14’üncüsünü başarıyla tamamladık. Turnuvaya katılan ve renk katan tüm takımları tebrik ediyorum” dedi.