DOSAB’lı sanayicilerden Bursaspor’a destek

17 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ersan Özsoy, DOSAB sanayicileri olarak, loca ve kombine kampanyasından forma satışına Bursaspor’a destek için bugüne kadar daima en ön sıralarda olduklarını hatırlattı. Özsoy şunları söyledi: “Bizler, halen Bursaspor A Takımının kullandığı özel yapım otobüsü, kurumsal localardan ilkini, kombine bilet kampanyasından 2.250 adet kombineyi, Vakıfköy Orhan Özselek Alt Yapı Tesisleri’ne spor salonu yapılması gibi kampanyalarda katkı koyduk ve koymaya devam ediyoruz.”

‘1 milyon TL rakamı artacak’

Bursaspor’un ve Bursa’nın yerinin Türkiye Süper Ligi olduğunu belirten Özsoy, açılan kampanya hesaplarına, bölge sanayicilerinin ilk etapta 1 milyon lirayı aşan katkı sağladığını vurguladı. Ersan Özsoy, “Bu rakam önümüzdeki günlerde artarak devam edecektir. Bu vesileyle Bursa’ya gönül veren tüm iş insanlarımızı ve büyük Bursaspor taraftarımızı BTSO’nun öncülüğündeki Yeniden Büyük Bursaspor Kampanyası’na katılarak takımımıza destek olmaya davet ediyoruz. Taraftarımızın, ligin ikinci yarısında ceza getirmeyen küfürsüz desteğinin artarak süreceğine; teknik heyet ve futbolcularımızın da Bursaspor’u Süper Lige taşıyacak sonuçlara imza atacağına gönülden inanıyoruz” diye konuştu.