DOSAB’lı tekstilciler ITMA Fuarı’ndan memnun ayrıldı

27 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel, Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO’nun önderliğinde DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy ile birlikte DOSAB ve DOSABSİAD ailesi olarak alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan ITMA’yı ziyaret ettiklerini kaydetti.

ITMA 2019’da, tekstil ve konfeksiyon makineleri konusundaki yeni teknolojileri ve gelişmeleri inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Başkan Çevikel, “Ülkemizin ve Bursa’mızın daha güçlü bir geleceğe yürümesi için hep birlikte çalışmaya, üretmeye, ihracata devam edeceğiz. Bu vesile ile ekonomide yaşanan zorluklara rağmen böylesine önemli bir etkinliğe imza atan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay’a teşekkür ediyorum” dedi.

ITMA 2019 Fuarı’nda temas ve incelemelerde bulunan Bursa Heyetinde Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’in de yer aldığını hatırlatan Başkan Çevikel, “Temaslarımız boyunca her iki rektörümüzle de üniversite-sanayi işbirliğinin daha da güçlendirilmesi adına önemli görüşmelerimiz oldu. Ayrıca, öğrenci stajları ve üniversitelerimizle ortaklaşa yapabileceğimiz projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk” şeklinde konuştu.

Çevikel, ITMA 2019’daki gözlemlerini bölge sanayicileri ve DOSABSİAD üyeleriyle de paylaşacaklarını sözlerine ekledi.