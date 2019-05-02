DOSABSİAD ilk ziyareti Vali Canbolat’a yaptı

02 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - DOSABSİAD’da geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul sonrası göreve gelen yeni yönetim, il protokolüne yapacağı ziyaretlerin başlangıcını, şehrin mülki amiri konumunda bulunan Vali Canbolat’la yaptı.

Başkan Nilüfer Çevikel ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Canbolat’la Heykel’de bulunan tarihi Valilik Binası’nda bir araya geldi.

DOSABİSAD heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Canbolat, genel kurulun neticesinde görev alan ekibe başarılar diledi. Ziyarette konuşan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel de DOSABSİAD’ı ve derneğin yeni dönem projelerinden bahsetti. Çevikel, “Bildiğiniz üzere derneğimiz köklü bir dernek ve bu köklü dernekte ilk kez bir kadın, başkanlık makamına oturuyor. Ben ve hepsi birbirinden başarılı arkadaşlarımla yeni bir heyecan ve gayretle yola çıktık. İlk ziyaretimizi de siz, şehrimizin mülki amiri, sayın valimize yapmış oluyoruz. Sizlerin fikirleri, önerileri, diyecekleri bizler için oldukça önem arz ediyor” dedi.