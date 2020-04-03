DOSABSİAD, işçi çıkarmama taahhüdünü sosyal medyaya taşıdı

03 Nisan 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA – Sosyal medyada hızlıca yayılan ve ‘meydan okuma’ anlamına gelen ‘challenge’ furyasına iş dünyası da katıldı. Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği’nin 25 yönetim kurulu üyesi bir ilke imza attı. Çektikleri videolarla birbirlerini davet eden sanayiciler:



“Seferberlik anlayışı ve milli birlik ruhuyla ekonomik alandaki başarıyı sağlamak ve işççi işveren dayanışmasını artırmak adına salgının işletmelerimizdeki çarkları yavaşlattığı bu dönemde işçi çıkarmamayı taahhüt ediyoruz. Birlikte başaracağız” dedi.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, geçen hafta, “Virüs salgının tüm işletmelerimizdeki çarkları yavaşlattığı, hatta durma noktasına getirdiği zorlu bu dönemde, DOSABSİAD Yönetim Kurulu olarak aldığımız ortak kararla işçi çıkarmayacağımızı taahhüt ediyoruz. Çalışanların mağdur olmaması ve toplum düzenin sağlam bir şekilde korunması için tüm iş insanlarının gereken en yüksek fedakârlığı yaptığından ve yapmaya devam edeceğinden eminiz. Bu süreci ekonomik alanda başarıya ulaştırmak, işçi-işveren dayanışmasıyla ortaya konulacak güçlü bir duruşla mümkün olacaktır” açıklamasını yapmıştı.