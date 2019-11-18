DOSABSİAD, üniversite ile işbirliği yapacak

18 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - BTÜ Rektörlük Binası’nda düzenlenen toplantıda, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Şara ile Dekan Yardımcıları, BTÜ Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Nadir Yıldırım, BTÜ Sektörel Eğitim Programı (SEP) Koordinatörü Doç. Dr. Onur Saray ve BTÜ Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hilal Yıldırır Keser de hazır bulundu.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, DOSAB’ın gerçekleştirdiği 5 milyar dolar ihracat ve sağladığı 45 bin istihdam ile Türkiye’de örnek ve rol model bir OSB olduğunu belirtti. Bölge olarak ihracata oldukça önem verdiklerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Çevikel, bu kapsamda Üniversiteler ile iş birliklerine hazır olduklarını söyledi.

“Dijitalleşme ve teknolojiyi önemsiyoruz”

DOSABSİAD olarak dijitalleşme ve teknolojiyi oldukça önemsediklerini söyleyen Çevikel, “Bu hedefimize sanayi – üniversite işbirliğiyle ulaşabileceğimizin farkındayız. Bölge olarak, hangi sektörlerde, hangi niteliklerde eleman yetiştirmeliyiz diye düşünüyor ve bu bağlamda sürekli eğitimlerle çalışanlarımızın bilgilerini güncel tutmayı amaçlıyoruz. Fakat sanayide yetişmiş eleman ihtiyacı oldukça fazla. Bunun için üniversite öğrencilerimizin, mezun olmadan belirli bir yeterliliğe sahip olmasını arzuluyoruz. İyi eğitim almış ve iş konusunda yeterliliğe sahip elemanlarla yüksek kalitede ürünler üretebileceğimizin farkındayız. Bu anlamda, gelecek dönemde BTÜ ile ortak projelere imza atmaktan mutluluk duyacağız” dedi.

“Öğrencilerimizi iş dünyasına hazır bir şekilde mezun etmek istiyoruz”

BTÜ’nün 2010’da kurulan genç bir üniversite olmasına rağmen, özellikle mühendislik alanında güçlü bir konumda olduğunu belirten BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise, “Üniversitemiz bünyesinde yer alan TTO ile üniversitemizdeki entelektüel bilgiyi ve teknolojiyi sanayilerimizle buluşturmayı istiyoruz. Sektörel eğitim programlarımız ile öğrencilerimize staj imkanı sağlayarak, onları iş dünyasına hazır bir şekilde mezun etmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra, kariyer merkezimizle, mezun olmuş öğrencilerimizi, uygun iş pozisyonlarına yönlendiriyoruz. Bu bağlamda, DOSABSİAD gibi güçlü bir kurumla ortak çalışmalar yürütmek bizler için mutluluk verici olacaktır” diye konuştu.