DOSABSİAD ve BTÜ Ar-Ge için işbirliği yapacak

11 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - DOSABSİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette, Prof. Dr. Arif Karademir’e, BTÜ Bursa Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Nadir Yıldırım ve akademisyenler eşlik etti. Sanayi - üniversite işbirliği konularının değerlendirildiği toplantıda konuşan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Devletimiz Ar-Ge ve tasarım merkezleri konusunda firmalara önemli destekler sundu ve sunmaya devam ediyor. Ar-Ge ve tasarım merkezleri açmak hala birçok kurumun gündeminde olan bir konu. Fakat burada önemli husus sürdürülebilir olmak ve katma değerli ürün üretmektir. DOSABSİAD olarak bizler, bu konuda şehrimizin üniversitesi olan Bursa Teknik Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyarız” dedi.

Üniversite-sanayi iş birliğini önemsediklerini ve bu konuda önemli adımlar attıklarını ifade eden Prof. Dr. Karademir, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Ar-Ge desteklerinin sürdürülebilir olması için TÜBİTAK 2244 programı oldukça önemli. BTÜ olarak şehrimizin taleplerine cevap vermek, sanayicilerimizle birlikte yürümek ve Bursa’ya yakışan bir eğitim kurumu olmak istiyoruz. Bu anlamda sanayicilerimizle birlikte gerek ulusal, gerekse de uluslararası projelere imza atmayı arzuluyoruz” diye konuştu.