DOSABSİAD’dan teknolojik işbirliği

15 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - DOSABSİAD ile Datatrade Teknoloji firması arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreni, DOSABSİAD dernek merkezinde gerçekleştirildi. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel ve Datatrade Teknoloji Kurucusu/Genel Müdürü Cem Haydar Bektaş tarafından imzalanan protokol neticesinde, DOSABSİAD üyeleri firmanın sunduğu hizmetlerden avantajlı şekilde faydalanabilecek.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, pek çok avantajı ve kolaylığı beraberinde getiren teknolojik gelişmenin, aynı zamanda birçok riski de bünyesinde barındırdığına dikkat çekti. Çevikel, “Teknolojide günün gelişen şartlarına uygun hareket ederken, işlerimizi ve işleyişlerimizi dünya ile rekabet eder hale getirirken, farkında olmadan firmalarımızın kapılarını ardına kadar dünyaya açmış oluyoruz. Bu durum da elbette belli riskleri beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan ve biri banka diğeri de telekomünikasyon hizmeti veren iki büyük şirketimizin uğradığı siber saldırıyı hepimiz gördük, duyduk. Dönem dönem gerek bölgemizde, gerek Bursa’da, gerekse de ülkemizde bu gibi saldırılara maruz kalan firmaları olduğunu duyuyoruz. Siber saldırı diye ifade edeceğimiz bu art niyetli eylemleri bertaraf etmek oldukça kolay. Yeter ki güvenilir ve işin ehli kişilere emanet edelim sistemlerimizi. İşte Data Trade firması da köklü mazisi ve sunduğu hizmetlerle o firmalardan birisi. Biz de DOSABSİAD olarak böyle bir işbirliği protokolüne imza atarak, üyelerimizin sunulan hizmetlerden avantajlı şekilde faydalanabilmesini sağlayacağız” diye konuştu.