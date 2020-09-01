Dost Maske, ayda 40 milyon maske üretecek

01 Eylül 2020

RABİA KORKMAZ KOÇ-KONYA

Amerika, İngiltere, İsviçre ve birçok Avrupa ülkesine maske ihraç eden Dost Maske, üretiminin yüzde 50’sini ihraç etme hedefiyle yeni fabrika yatırımı yaptı. “1,5 milyon adet maske üretecek kapasiteye sahibiz. Şu anda 300 bin adet üretim gerçekleştiriyoruz” diyen Dost Maske Genel Müdürü Yasin Emre Yıldırım, “Mart ayından beri maske üretiyoruz. Günlük üretimimiz 300 bin adet ancak yeni yatırımlarla birlikte ilk etapta 1 milyon adet daha sonrasında ise 1,5 milyon adet maske üretmeyi hedefl iyoruz. Kapasitemizi arttırmak adına yeni üretim yerimize taşınacağız ve buraya 1 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik. Üretimimizin yarıdan fazlasını ihraç etmenin yanı sıra Türkiye içinde eczanelerde ve hijyen ürünleri satıcılarında tüketici ile buluşuyoruz. Birçok kurumsal şirketin personel kullanımına yönelik alımlar da oluyor. Bir farklılık olarak, maskeler üzerine müşterilerimizin markalarını basıyoruz. Şirketler, saha veya mağaza çalışanlarının logolu maske kullanması ile marka bilinirliğini artırırken, markanın bu işe verdiği önemi de ön plana çıkarmış oluyor. Böylece, şirketlere maske temini ile üstlendikleri maliyetleri bir kazanca dönüştürme fırsatı tanıyoruz. Bu uygulamayı da piyasadaki birçok uygulayıcının aksine, herhangi bir aşamada el teması olmadan, tamamen maske üretim makinelerine yerleştirdiğimiz baskı donanımı ile gerçekleştiriyoruz. Kullandığımız mürekkepler, toksik ve alerjen etkisi olmayan mürekkepler” diye konuştu.

“Konya’da gerçekleştireceğimiz bu yatırım bir yandan büyük yurtdışı talepleri karşılamamıza olanak sağlarken, iç piyasaya da oldukça geniş perspektifte ürünler sunmamızı sağlayacak” diyen Yıldırım, “Yeni tesiste çocuklar ve yetişkinler için farklı boylarda maskeleri çok esnek bir şekilde üretebileceğiz. 24 saat esasına göre çalışacak tesis, 200’den fazla kişiye istihdam sağlayacak ve Konya’nın ihracatına da büyük katkı sağlayacak. Ürünlerimiz 10 ve 50 adetlik kutuların yanı sıra 1-2-5 adetlik olarak tamamen otomasyon içerisinde el değmeden paketlenecek” ifadelerini kullandı.

Maske makinesi de satıyor

Sektöre girerken maske makinesi sıkıntısı çektiklerini söyleyen Yasin Emre Yıldırım, “Bu makineleri kendi teknik bölümümüzde üretmeye karar verdik. Bir mühendislik-makine üretim firması ile proje ortaklığı oluşturduk. Ve bu ekip bir ay gibi bir sürede olağanüstü gayretle makinelerimizi yapıp çalıştırdı. Şu anda bu ortaklıkla, yurt içinde ve yurt dışında servis, eğitim, yedek parça ve işletme garantili maske tesisleri kuruyoruz. Ürettiğimiz makineleri, mekanik testlerden sonra gerçek üretim koşullarında bir kez daha test ediyor, müşterilerimize sorunsuz makineler teslim ediyoruz” dedi.