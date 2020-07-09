DOSTEK’ten tek kullanımlık seccade

09 Temmuz 2020

DÜNYA / DENİZLİ

Özel Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK), atölyesinde gönüllü öğremen ve personelin çabalarıyla maske, siperlik ve ameliyat önlüğü üreterek sağlık kuruluşlarının ihtiyacını karşıladı. Son olarak tek kullanımlık seccade geliştiren DOSTEK, 10 bin adet tek kullanımlık çek-kopart seccade üretti.

Denizli Organize Sanayi Bölge (DOSB) Müdürlüğü’nün 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan devralarak özel meslek lisesine dönüştürdüğü DOSTEK, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sürecinde sağlık kuruluşlarına malzeme tedariğinde bulundu. Okul atölyelerinde gönüllü öğretmenler ve personel tarafından yürütülen çalışmalar ve satın alınan ultrasonik maske makinesiyle cerrahi maske, siperlik ve ameliyat önlüğü üreterek Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere sağlık kuruluşları ve kurumlara ücretsiz olarak dağıttı.

Saccadeler ilk olarak Denizli OSB Camisi’nde kullanıldı

DOSTEK, 1 Haziran’da normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ürün portföyünü genişletmek için çalışmalara başladı. Okul öğretmenlerinin tasarımıyla nonwoven kumaştan tek kullanımlık çek-kopart seccade üretildi. 10 bin adet üretilen tek kullanımlık seccadeler ilk olarak Denizli Organize Sanayi Bölgesi Camisi’nde kullanıldı.

Tek kullanımlık seccade üretimine talebe göre devam edeceklerini söyleyen DOSTEK Müdürü Sadi Öztekin, “Okulumuz atölyesinde ürettiğimiz özel baskılı tek kullanımlık seccade ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir şekilde ibadet edebilmelerini sağlamak istedik. Vatandaşlarımız isme özel hazırlanan stantlarla tek kullanımlık seccadeleri okulumuza bağış yaparak camilere koyabilirler. Kısa zaman içerisinde Ar-Ge ve numune çalışmaları tamamlanmış olan çocuk ve yetişkin bez maskelerin üretimine de başlayacağız.” dedi.

Salgın sürecinde ultrasonik maske makinesi ile 600 bin maske ürettiklerini söyleyen Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş ise, “Nonwoven kumaştan üretilen, ultraviyole ışından geçirilerek sterilizasyonu sağlanan maskeleri sağlık kuruluşlarımıza ve kurumlara dağıttık. Ayrıca 5 bin adet tek kullanımlık ameliyat önlüğü, 5 bin adet lamineli tulum ve 10 bin adet siperlik ürettik. Kolejimiz üretmeye ve insanlığın hayatına dokunacak faaliyetleri ile üretimin merkezi olmaya devam edecek.” diye konuştu.