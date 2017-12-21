DP World'de uzaktan kumandalı vinç kullanılacak

21 Aralık 2017

KOCAELİ - Gemi operasyonlarını hâlihazırda uzaktan kumandalı rıhtım vinçleriyle gerçekleştiren DP World Yarımca, aynı donanımı sahadaki operasyonlarında da uygulayarak iki elektrikli vincinde uzaktan kumanda ile operasyon sürecini başlatacak. Türkiye'nin en büyük konteyner terminallerinden biri olan 1,3 milyon TEU kapasiteli DP World Yarımca konteyner terminalinde 18 RTG bulunuyor.

DP World Yarımca'nın Türkiye pazarında teknoloji ve otomasyonun yaygınlaştırılması bağlamında lider konumda bir liman işletmesi olduklarını dile getiren DP World Yarımca'nın CEO'su Kris Adams, "Bu kapsamda limanda araç belirleme sistemi (VAS) optik okuyucu (OCR) ve gerçek zamanlı lokasyon sistemi (RTLS) gibi uygulamaları bulunuyor. Son jenerasyon, elektrikli Konecranes e-RTG'lerin uzaktan kumanda işlevselliği, halihazırda kendi pazarında üstün bir üretkenlik sunmakta olan terminalin verimliliğini daha da artıracak. Geliştirilmiş e-RTG'ler iki adet Uzaktan Çalışma İstasyonundan (ROS) uzaktan çalıştırılacaklardır. Bu uygulamayla operatörün çok daha üretken hale gelmesi ve vinç filosunun tamamının üretkenliğinin iyileşmesi hedefleniyor. Uzaktan kumandaya geçirilen iki vincin önümüzdeki yılın başında devreye alınması planlanıyor" şeklinde konuştu.

Dünya çapındaki DP World işletmeleri arasında konsept olarak ileri teknoloji kullanımıyla öne çıktıklarını ifade eden Adams, piyasadaki en üretken ve verimli çalışmayı sağlamak için bu yeni teknolojinin yaşama geçirilmesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Adams, ayrıca inovasyonun, DP World için temel bir değer oluşturduğunu vurguladı. Yıllardır son derece geleneksel biçimde çalışmayı sürdüren sektörde yeni teknolojilerin kullanımı ve dijitalleşme ile önemli randıman artışı sağladıklarını söyleyen Adams, limanın konteyner hatları ve yük sahipleriyle de ilişkisini daha da güçlendireceğini belirtti.

DP World Yarımca Limanı'na bugüne kadar yaklaşık 550 milyon dolar tutarında yatırım yaptığını ileten Adams, "toplam alanı 46 hektarı bulan limanın Marmara bölgesinde hizmet veriyor. Limanda iki dev konteyner gemisine (ULCS – 400 metre) aynı anda hizmet verebilen iki rıhtım bulunuyor" şeklinde konuştu.