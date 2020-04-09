DSİ’den Koronavirüs mücadelesine maskeli destek

09 Nisan 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele konusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, DSİ Trabzon 22. Bölge Müdürlüğünde sağlık çalışanlarına koruyucu maske üretilmeye başlandı.

Trabzon’da üretilmeye başlandı

DSİ Genel Müdürlüğü, kendi görev ve sorumluluk alanındaki çalışmalar dışında sosyal projelerle eğitim ve spor camiasına vermiş olduğu desteğin yanı sıra, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı, sağlık sektörümüze de katkı sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda teknoloji konusunda ileri bir seviyede olan DSİ Genel Müdürlüğü, Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü tarafından, sağlık çalışanları hizmetine sunulmak üzere, 3 boyutlu yazıcıların desteği ile koruyu ekipman üretimine başlandı.

Sağlık ordusuna destek!

Trabzon DSİ 22.Bölge Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından koruyucu maskelerin deneme üretimleri tamamlanarak, seri üretime başlandı. İlk etapta ayda 400 adet koruyucu maske üretmeyi hedefleyen DSİ ilerleyen günlerde daha fazla üretim sağlamayı hedeflemektedir. Sağlık il Müdürlüğü vasıtasıyla ilgili hastanelere verilecek maskelerin sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunmayı ve koronavirüs mücadelesine bir nebze destek olmayı amaçlıyor.