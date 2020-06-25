DSO’dan Vali Atik’e 5 maddeli sorun dosyası

25 Haziran 2020

Osman Nuri BOYACI-DENİZLİ

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Okan Konyalıoğlu ile Selim Kasapoğlu, DSO Meclis Başkanı Mehmet Tosunoğlu ve Genel Sekreter Zeren Gerelioğlu, Denizli Valiliği görevine atanan Ali Fuat Atik’i makamında ziyaret etti. Keçeci, Atik’e görevinde başarı dileklerinde bulunduktan sonra Denizli sanayisi hakkında bilgi vererek, Denizli Sanayi Odası’nın çalışmalarından bahsetti. DSO Yönetimi Vali Atik’e, Denizli’nin Çözüm Bekleyen Sorunları İçin Öneriler dosyasını sundu.

DSO tarafından hazırlanan Denizli sanayisinin 5 öncelikli problemini ve bu problemler için üretilen çözüm önerilerini ele alan dosyada Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ne doğalgaz bağlanması, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı çalışmaları, ihracat kenti Denizli’yi limana bağlayacak demiryolu projeleri, ihalesi bir türlü yapılamayan Denizli – Aydın Otoyolu ve Bölgesel Teşvik Sistemi konuları yer aldı.

Görüşmenin ardından konularla ilgili daha detaylı bilgi talep eden Atik, “Birlikte çalışarak Denizli için güzel işler başaracağımıza inanıyorum” dedi. Atik, Denizli’nin sorunlarının çözümü için meslek örgütleriyle koordineli ve görüş alışverişine önem vererek birlikte çalışacaklarını belirtti.