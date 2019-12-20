Duayen sanayici Ali İhsan Yeşilova’dan iş kadınlarına tavsiyeler

20 Aralık 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Bursa’nın önemli sanayicilerinden Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ve oğlu Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Yeşilova, Bursa İş Kadınları Derneği (BUİKAD) tarafından düzenlenen ‘İşte Sohbetler’ etkinliğine konuk oldu. 45 yıllık çalışma hayatını ve tecrübelerini iş kadınlarıyla paylaşan Yeşilova, Türkiye ekonomisinin çok güçlü olduğunu ve 2020 yılında da yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Crowne Plaza’da gerçekleştirilen etkinliğe dernek üyeleri, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri büyük bir ilgi gösterdi.

Moderatörlüğünü BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu’nun yaptığı etkinlikte konuşan Ali İhsan Yeşilova, geçmiş yıllarda olduğu gibi, gelecek yıldan umutlu olduklarını söyledi. Türkiye ekonomisinin sağlam olduğunu vurgulayan Yeşilova; “Ne olursa olsun, hangi gelişme yaşanırsa yaşansın iş anlamında ülkemizin geleceğinden kaygı duymadım. Ekonomimizin, sanayimizin ve iş dünyamızın geldiği nokta itibariyle bence kaygı duyacak herhangi bir görüntüsü yok. Arada, bazen ufak tefek krizler olabilir. 1994 krizini yaşadık ki çok ağırdı. 2001 krizini yaşadık, 2008 krizini yaşadık. Ancak bunları şimdi hatırlayan bile yok. En büyük kriz, 1-2 yıl sürüp geçiyor. Ekonomik olarak bir kaygım yok. Sosyal anlamda da halkımız birlikte olmayı, bir arada yaşamayı başarabilirse, ülkemizin ekonomik ve diğer konularda herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. 2020 yılına da umutla ve heyecanla bakıyoruz” diye konuştu. Başarılı olmanın yolunun çok çalışmaktan geçtiğinin altını çizen deneyimli sanayici, dürüstlüğün ve hayal kurmanın da kişiyi başarıya taşıyacak önemli etkenler olduğunu vurguladı.

“Çocuklarımızın gelecek planlamasını erken yaşlarda yaptık”

Söyleşide, çocukları için erken yaşlardan itibaren gelecek planlaması yaptıklarını açıklayan Ali İhsan Yeşilova; “Ben gençliğimde çok sıkıntılar çektim. O yüzden çocuklarımın iyi eğitim alması için çabaladım. Her ikisini de okullarını bitirdikten sonra dillerini geliştirmeleri için yurt dışına gönderdik. Mesleki anlamda gelişmeleri için de planlamalar yaptık. Çocuklar ülkeye döndükten sonra sektörde deneyim elde etmeleri için farklı firmalarda çalışmalarını sağladık. Çalıştıkları alanda bilgili olmaları ve yaptıkları işin detaylarını bilmeleri için uğraştık. Şimdi artık hizmet verdiğimiz alanlara hakimler ve yavaş yavaş şirketlerin yönetimini devralıyorlar” dedi.

"İlk Türk tasarımı olan elektrikli motosikleti üretmek üzereyiz"

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Yeşilova ise ilkokul yıllarından itibaren Türk otomobili üretmeyi hayal ettiğini söyledi. Babasının da kendisine bu hayali için her zaman cesaret verdiğini kaydeden Yalçın Yeşilova; “Şu anda ilk Türk tasarımı olan elektrikli motosikleti üretmek üzereyiz. Tasarımı bitti, prototip aşamasındayız. Yeni şeyler yapmak, yeni alanlarda denemeler yapmak bizi her zaman heyecanlandırıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisinin yüzde 95’i aile şirketleri üzerinde dönüyor

Aynı zamanda Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) Gelecek Nesiller Komitesi Başkanlığı görevini devraldığını açıklayan Yalçın Yeşilova, Türkiye’de ekonominin yüzde 95’inin aile şirketleri üzerinde döndüğüne işaret etti. Ülkenin ekonomisinin bir anlamda aile şirketlerinin ekonomisine denk düştüğünün altını çizen Yeşilova; “Derneğimiz, bu aile şirketlerinin mülkiyetinin sağlıklı bir şekilde kuşaklar arasında aktarılmasını sağlamak için çalışıyor. Türkiye’de ne yazık ki işletmelerin ortalama ömürleri 25 yıl. Biz bu işletmeleri sürdüremediğimiz sürece, ekonomiyi kalkındırmak da bir o kadar zor olacak. 3. nesle aktarılabilen işletme sayısı yüzde 12 iken 4. nesle aktarılabilen işletme sayısı ise ne yazık ki yüzde 3 dolaylarında kalıyor. 5. nesle geldiğiniz zaman bu sayı yüzde 1’in bile altına düşüyor. Yani ülkemizde 5. nesli gören işletme sayısı neredeyse yok” diye konuştu.

BUİKAD 2020’de de dolu dizgin

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu da 2019 yılının son ‘İşte Sohbetler’ etkinliğinde Bursa’nın ve ülkenin önde gelen işadamlarından Ali İhsan Yeşilova’yı konuk etmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Oya Eroğlu, 2020’de BUİKAD’ın etkinliklerine ara vermeden devam edeceğini ifade etti.