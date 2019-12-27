Duayen sanayici tecrübelerini gençlerle paylaştı

27 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Yarım asır önce, küçük bir atölye olarak temellerini attığı Ermaksan’ın, bugün sektöründe dünyanın en büyük firmalarından biri hale gelme yolculuğunda karşılaştığı zorlukları ve bu zorluklara nasıl çözüm ürettiğini aktaran Özkayan, gençlere, “Azimli olun, değer üretin; bu ülkeye faydalı bireyler olmak için çok çalışın” mesajını verdi.

Ermaksan tarafından mesleki eğitim-sanayi iş birliğine örnek girişim olarak 2017 yılında, yaklaşık 2 milyon TL tutarındaki 4 adet ileri teknolojiye sahip metal işleme makinesinin hediye edildiği Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen buluşmada Erol Özkayan; gençlere makinelerle ilgili bilgilerini paylaşırken, aynı zamanda vizyonlarına katkı sağlayacak öğütlerde de bulundu.

Kendi adının verildiği “Erol Özkayan Metal Teknolojisi Alanı” öğrencilerinin merak ettikleri soruları da yanıtlayan Özkayan, gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirip, işgücüne nitelikli bireyler olarak katkı sağlamasına ülkemizin çok ihtiyacı olduğunu da söyledi.