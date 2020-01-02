Duayen sanayici tecrübelerini paylaştı

02 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - NOSAB İdari Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere; NİLSİAD Yönetim Kurulu ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, iş dünyası temsilcileri ile sanayiciler katıldı.

Programın konuğu Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova; iş hayatından eğitimin önemine, Türkiye ve Bursa’daki aile işletmelerinin yapılarından, gelecek dönemdeki hedeflerine varıncaya kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Yeşilova, “2001 yılından itibaren önemli yatırımlar yapmaya başladık. 2015 yılında ciddi bir yatırımla entegrasyonumuzu tamamladık. Şu an tüm fabrikalarımızın hepsi son derece çağdaş ve ileri teknolojiyi kullanır durumda. Ama sadece makinalara yatırım yapmak yetmiyor. Bunun yanında makinaları yönetecek, kullanacak insanlara da ihtiyacımız var. Son dönemde insan kaynağına da önemli yatırımlar gerçekleştirdik ve bunların hepsi bir araya gelince, Avrupa standartlarında imal ettiğimiz ürün kalitesiyle ihracatta önemli bir atılım gerçekleştirdik. 3 – 4 sene önce yüzde 20 civarında olan ihracatımız, bugün yüzde 55’ler seviyesine geldi. Bunu yaptığımız hem makine hem de insanlara yaptığımız yatırımlara, ihracata verdiğimiz öneme borçluyuz. 2020 yılı beklentilerimize gelirsek; benim Türkiye’de ekonomik olarak hiçbir endişem olmadı. Geçmişte de zaman zaman sıkıntılarımız oldu ama bunların hepsini birkaç yıl içerisinde atlattık. Türkiye bulunduğu coğrafi konum, sahip olduğu yeraltı ve yerüstü zenginlikler ve inanılmaz enerjisiyle bunların hepsini atlatacak güçte” dedi.

“İşinizin kokusu çocuğunuzun üstüne sinmeli”

Aile şirketlerindeki devamlılık konusunda önemli tavsiyelerde de bulunan Yeşilova, “İşlerin ikinci nesle aktarılması güncel bir konu. İyi bir işe sahip olan ebeveynlerin, çocuğunun kendi işini devam ettirmesini istemesi normal bir hayaldir. Ben bu konuda planlı olmak gerektiğine inanıyorum. Bu hayali kuran bir kişinin, çocuğunu buna göre yetiştirmesi, altyapısını hazırlaması lazım. İşinizin devam etmesini istiyorsanız, çocuğunuza işinizi sevdirmeli ve özümsetmelisiniz. Kısacası; iş yerinizin kokusu çocuğunuzun üzerine sinmeli” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova’ya NİLSİAD Yönetim Kurulu ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez tarafından, adına dikilen fidanın sertifikası takdim edildi.