Dubaili Bracknor Fund, Oylum'a 25 milyon TL yatırım yaptı

08 Ekim 2017

Bisküvi ve gofret üreten Oylum, bu yıl Dubai menşeli Bracknor Fund'dan 25 milyon liralık yatırım aldı. Firma, yapılan anlaşma sonucunda kentte gıda alanında ilk yabancı yatırımcıyı alan kuruluş oldu. Oylum, ayrıca 2.5 milyon liralık yatırımla yeni gofret hattı alıp, kapasiteyi iki kat artıracak.

Geniş bir yelpazede üretim yapan Oylum, yeni yatırımlar ile çeşitliliği ve kapasiteyi artırmayı hedefliyor. Yıllık 21 tonluk üretim yaptıklarını belirten Oylum Sınai Yatırımlar CEO'su Yener Büyüknalbant, "Halıhazırda üzeri çikolata kaplı bisküvi ve marmelatlı gofret üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Öte yandan yeni bir krema üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda ‘Wafers' markalı ürünümüzü piyasaya süreceğiz. 2.5 milyon liralık yatırımla tam otomatik yeni gofret hattını devreye aldığımızda gofret üretim kapasitemizi iki katına çıkaracağız" diye konuştu.

"2016'da borsada en çok kazandıran 5'inci firma olduk"

Üretime 71 yıl önce başlayan firmalarının 2012 yılında halka arz edildiğini bildiren Büyüknalbant, 2016 yılında borsada en çok kazandıran 5'inci firma oldukları bilgisini verdi. Halka açıldıktan sonra yaptıkları yatırımlar ile hem kapasiteyi artırdıklarını hem de üretim standartlarını yükselttiklerini ifade eden Büyüknalbant, "Yurtiçinde ulusal market zincirleri ile çalışıyoruz ve 81 ilde de bayilik oluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Başta Ortadoğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere ABD, Kanada ve Almanya'ya ürünlerini gönderdiklerini ifade eden Yener Büyüknalbant, "2016 yılında Yemen ve Malezya'ya satışlarımız oldu. Bugün itibarıyla 20 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz. Bu yıl Afrika ve Kafkasya gibi ülkelerde yeni pazar arayışlarımız oldu. Katar'a da tekrar satışlara başlayacağız" açıklamasını yaptı. Üretimin yüzde 40'ını ihraç ettiklerini belirten Büyüknalbant, bu yıl ihracatı yüzde 30 artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kısa vadede 10 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini ileten Yener Büyüknalbant, "Orta vadede ise 50 ülkeye ihracat yapıp, cironun yarısını ihracattan elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu yılın ilk yarısında ciromuzu 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 42 artırdık" diye konuştu. Bugün itibarıyla 50 bini aşkın noktada ürünlerinin bulunduğunu ifade eden Büyüknalbant, "25 ilde ise bayimiz var. İç pazarda bayi ağımızı genişletmek istiyoruz. Marmara Bölgesi'nde satışlarımızı artırmak için İstanbul'da yeni bir bayi yapılanması başlattık. Yurtdışına da distribütörler aracılığıyla ürünlerimizi gönderiyoruz. 2018 yılında bayi yapılanması ile iç pazardaki ciromuzu yüzde 30 artırmayı hedefliyoruz" dedi.