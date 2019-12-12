Dulkadiroğlu’nda el emeği göz nuru halılar ilmek ilmek işleniyor

12 Aralık 2019

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş



Dulkadiroğlu Belediyesi’nin restore ederek turizmin hizmetine sunduğu tarihi Dulkadiroğlu Konağı, tarihi dokusunun yanı sıra şehrin kültürel mirasını yaşatarak gelecek nesillere aktarıyor. Bu kapsamda başlatılan el sanatları kurslarına ilginin de yoğun olduğu bildirildi.

Özellikle halı dokuma kurslarına ev hanımlarının ilgisi yoğun olurken, burada ortaya çıkan ürünlerin ev hanımlarının ev ekonomisine de katkı sağladığı aktarıldı. Kurslar ile ilgili bilgi veren Halı Dokuma Kursu eğitmeni Hatice Işık, Dulkadiroğlu Belediyesi’ne ve Halk Eğitim Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Halı dokuma kursunun ev hanımları için çok değerli olduğunu hatırlatan Işık, kursiyerlerin kurs faaliyetleriyle ev ekonomilerine de katkı sağladıklarını söyledi. Işık, kurs ile ilgili bilgileri şu şekilde sıraladı:

“Halı kurslarımız bayanlara yönelik faaliyet göstermektedir. Çoğunluğu ev hanımı olan bayanlarımızın içerisinde öğrenci kardeşlerimiz de yer almaktadır. Burada turizme katkı sağlayacak halıları dokuyoruz. Bu halılarımızdan elde edilen gelirler kursiyerlerimizin ekonomisine katkı sağlamakta da kullanılmaktadır. Dulkadiroğlu beyliğine özgü motifler halılarımızda yeniden hayat bulmaktalar. Ayrıca Germenicia mozaiklerinin üzerinde bulunan motifler de işlenilmektedir. Ben bizlere bu imkanı sunan Dulkadiroğlu Belediyemize ve halk eğitim müdürlüğümüze bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.”