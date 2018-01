Dünya bisikleti Antalya’da buluşacak

09 Ocak 2018

Antalya’da, AKRA - Barut Hotels ana sponsorluğunda; T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin destekleriyle Argeus Events ve Yedi İletişim tarafından ilk kez düzenlenecek olan Tour of Antalya, 22 - 25 Şubat 2018 tarihleri arasında dünyaca ünlü bisikletçileri ağırlayacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2018 takviminde 2.2 kategorisinde 4 günlük etaplı yol yarışı olarak yer alan Tour of Antalya’da 19 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu mücadele edecek.

Dört etapta “Tour of Heaven - Cennet Turu” mottosuyla düzenlenecek olan Tour of Antalya powered by AKRA’da bisikletçiler; Kemer, Korkuteli, Feslikan ve Side-Lara etaplarında mücadele edecekler.

Sprint ve yokuş bölümlerinden oluşacak parkurlarda sporcular yaklaşık 430 kilometre mesafe kat ederken aynı zamanda Antalya’nın simge bölgelerinden geçecekler.

AKRA Gran Fondo Antalya’da amatör bisikletçiler yarışacak

Ayrıca Tour of Antalya powered by AKRA’nın kapanış günü olan 25 Pazar günü, yine AKRA-Barut Hotels sponsorluğunda düzenlenecek olan AKRA Gran Fondo Antalya’da da yerli-yabancı birçok amatör bisiklet tutkunu da derece için mücadele edecek.