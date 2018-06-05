Dünya Çevre Günü’nde DP World’den naylon torbaya karşı seferberlik

05 Haziran 2018



KOCAELİ - Teması bu yıl “Plastik Kirliliğini Yenelim” olarak belirlenen Dünya Çevre Haftası kapsamında DP World Yarımca Konteyner Limanı, semt pazarında alışveriş yapanlara naylon torba yerine kullanmaları için özel hazırlanmış pamuklu kumaştan yapılmış çantalar dağıttı. Ayrıca Körfez’deki ilköğretim okullarına da yine 5 Haziran Dünya Çevre Haftası için özel hazırlanmış afişler de Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle dağıtıldı. “Deniz Cansızlarının Yaşam Süreleri” başlıklı afişlerde denizleri kirleten maddelerin çözünme süreleri belirtiliyor. DP World Yarımca’nın CEO’su Kris Adams, kurumsal kültürün gereği olarak bu farkındalığı yaratmak için komşularından başladıklarını söyleyerek, “Çevre sorunlarını aşmak için çevre bilincini yaymak gerekir. Herkes komşusunu bilinçlendirirse, denizleri kurtarma yolunda önemli bir adım atmış oluruz” Dedi.DP World olarak içinde çalıştıkları çevrenin bilincinde olduklarını ifade eden Adams, “Biz liman operatörleriyiz, dolayısıyla bir deniz çevresinde çalışıyoruz. Denizlerimizi giderek daha fazla kirlettiğimiz gerçeği artık tamamen ortada. Önümüzdeki haftaki Dünya Denizler Günü dolayısıyla biz de bir şeyler yapmak istedik. Artık kurtulmamız gereken en önemli şeylerden biri de tek kullanımlık plastikler. Çevremizi kirletiyorlar, balıklarımızı zehirliyorlar. Bu yüzden semt pazarına geldik, tek kullanımlık naylon torbalar yerine pamuklu dokumadan yapılmış çantalar dağıtıyoruz. Bunun geleceğe doğru yol alırken daha sürdürülebilir bir çözüm olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu. DP World ayrıca Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki ilköğretim okullarına da özel olarak hazırlanmış afişlerin dağıtıldığını ifade eden Adams, “Deniz Cansızlarının Yaşam Süreleri” başlıklı afişte, denizleri kirleten naylon torba, pet şişe, teneke kutu, sigara izmariti gibi maddelerin doğadaki çözünme süreleri yer alıyor. Sınıflara asılacak afişlerle öğrencilerde çevre duyarlılığı yaratılması hedefleniyor” dedi. 2017’de limana gelen gemilerden kaynaklanan toplam 251 ton atığın doğaya zarar vermeden uzaklaştırıldığını kaydeden Adams, DP World Yarımca limandaki atıkların özel olarak ayrıldığını, 2016 yılında 5 bin 780 kg, 2017’de 11 bin 600 kg ve 2018’in de ilk üç ayında 4 bin 880 kg geri dönüştürülebilir atık belediyeye teslim edildiğini söyledi.

Go Green projesinin imzacıları arasında yer aldık

DP World 2015 yılında iş yaptığı küresel liman operatörleri ile birlikte toplumda çevre bilincini teşvik etmek ve sürdürebilir bir değişimi gerçekleştirmek üzere, sektördeki ilk ve tek çevre insiyatifi olan “Go Green” kampanyasının imzacıları arasında yer aldıklarını ifade eden Adams,sözlerini şöyle sürdürdü:”GO Green Kampanyası dahilinde üç ana tema belirlenerek geri dönüşüm, yeniden kullanım ile birlikte endüstri devlerinin iş çevrelerindeki topluluklar ve iklim değişikliği konuları çeşitli proje ve organizasyonlarla ele alındı. Bu inisiyatife katılan liman operatörlerlerinin yerel işletmeleri, küresel olarak bir çevre bilinci yaratmak için,bu üç temayı kapsayacak aktiviteler organize ettiler. Kampanya kapsamında yeşil alanların yaratılması ve düzenlenmesi, eğitim programlarının başlatılması, atık geri dönüşümü ile ilgili önlemlerin alınması ve toplumla etkileşim çalışmalarına devam ediliyor.”Ayrıca DP World Yarımca olarak Go Green kampanyası kapsamında Körfez Belediyesi ve çeşitli STK’larla birlikte yarımca sahilde kıyı ve deniz temizliği konusunda okullar ve gönüllü çalışanlarla birlikte yaklaşık 800 kg atık sahil ve denizden temizlendiğini ifade eden Adams,”DP World personeli okullarda çevre bilinci konusunda eğitimler veriyor. Liman aydınlatması konusunda çevreye en duyarlı aydınlatma ekipmanları seçilmiş olup, yıllık tüketilen enerjiden % 59 tasarruf ediliyor. Operasyonlar sırasında oluşan bütün atıklar dönüşüme gönderilmektedir. Sadece 10 aylık periyotta yaklaşık toplam atık miktarının %40’ı ekonomiye tekrar kazandırılmıştır. Yine operasyon kapsamında 18 adet elektrikli Lastik Tekerlekli Liman Vinçleri (E-RTG) kullanılarak 770 m3 CO2/yıl emisyon oluşumunu engelleniyor. Bunun yanı sıra 6 adet elektrikli Super Post Panamax diye adlandırılan rıhtım vinçleri ile karbon emisyonu oluşumunun önüne geçiliyor” şeklinde konuştu.