Dünya üzerinde 815 milyon insanın gıdaya erişimi yok

13 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası Toplantı Salonu’nda düzenlenen panel, Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, Tarım AŞ. Genel Müdürü Fetullah Bingül ve Enstitü Müdürü Yıldıray İstanbullu’nun açılış konuşmaları ile başladı. Ayrıca panele, BTB Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, sektör temsilcileri, kurum ve kuruluşların ilgili temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

BTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan panelde yaptığı konuşmasında projenin tarımın geleceğine ışık tutacak bir fener olduğuna söyledi. Günümüz toplumlarının sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan hızlı bir değişim gösterdiğine dikkat çeken İbrahim Özhan, “Tüketim alışkanlıklarının değişmesi, endüstriyelleşme, nüfus artışı ve kentleşme gibi olgular 1960’lı yıllardan sonra ağırlığını iyice arttırmış ve beraberinde de onlarca sorun getirmiştir” dedi.

Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız da “Bazı Meyveler İçin Hasat Sonrası Kayıpların Ekonomik Analizi” ile ilgili Bursa Ticaret Borsası’nın yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Yıldız, Ticaret Borsası’nın proje çalışmalarındaki üstlendiği rolünden bahsederken, dünya üzerindeki israf, bu israfın neden olduğu ve dünyada 815 milyon insanın gıdaya erişim sağlayamadığı trajik bir gerçeğin varlığı ve bu gerçek karşısında atılacak somut adımları katılımcılarla paylaştı.