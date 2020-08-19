Dünyanın 37 mutfağı Hatay'da buluşacak

19 Ağustos 2020

ERAY ŞEN

Hatay’ın dünyanın her yerinden yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırlayacağı Botanik EXPO Fuarı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 2021 tarihinde açılacak. ‘Medeniyetler Bahçesi’ temasıyla gerçekleştirilecek etkinlik, gastronomi, tarih ve kültür etkinlikleri ile yaklaşık 6 ay devam edecek ve yine bir başka anlamlı tarih olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sona erecek.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, DÜNYA’nın Adana temsilcileri Gülsüm Erdem Emen ve Selçuk Altun’a EXPO hazırlıklarında gelinen son durumu anlattı. Başkan Savaş, biri Antakya-Defne, diğeri İskenderun-Arsuz bölgelerinde, toplam 350 dönüm olan iki EXPO alanı oluşturduklarını söyledi. Savaş, UNESCO’nun ‘gastronomi şehri’ ilan ettiği Hatay’ın, dünyada aynı unvanı almış 37 şehrin mutfağını EXPO’da sergileyeceğini, tesislerin fuar sona erdikten sonra da hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

“Antakya’da bir ‘Medeniyetler Bahçesi’ yapıyoruz”

EXPO’nun Antakya ve Defne bölgesindeki alanının 250 dönüm, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki tesislerin ise 100 dönüm alanda kurulduğunu belirten Başkan Savaş “İki alanı da efektif kullanmak istiyoruz. EXPO sonrasında da hizmet etmeye devam etmelerini tasarladık” dedi. Antakya-Defne’deki inşaat alanının yüzde 65, İskenderun-Arsuz bandındakinin ise yüzde 75 oranında tamamlandığını söyleyen Savaş, şöyle devam etti: “Bir yandan inşaat sürerken, bir yandan da yeşil alan çalışmalarımız devam ediyor. Antakya’da bir Medeniyetler Bahçesi yapıyoruz. Hatay’ın geçmişten bugüne ev sahipliği yaptığı bütün medeniyetleri temsil eden yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik mozaik çalışmamız olacak. En az 3 bin 500 kişilik bir amfitiyatro yapıyoruz. Her türlü eğlence, tiyatro, müzik, söyleşi kısımları bulunacak. Dikey tarım sera çalışması ve yurt içinden, yurt dışından şehir bahçeleri olacak. Bunlarla birlikte bizim endemik, tıbbi aromatik bitkiler ve çiçeklerimizin olduğu bahçeler yer alacak. Artı, Gastronomi Köyü kuruyoruz. Bir de yaklaşık on dönümlük alanda, Armutlu’daki yol çalışması sırasında bulduğumuz 5. yüzyıl Bizans dönemine ait bir şapel kalıntısının da sergileneceği arkeopark oluşturacağız.”

Savaş, İskenderun-Arsuz bandında Karaağaç mevkiinde inşa edilen EXPO alanı hakkında da şu bilgileri verdi: “Burada da şehir bahçeleri ve şehirlerin mutfakları ile havuzlar olacak. Dünyada UNESCO tarafından tescillenmiş 37 tane mutfak var. Bu mutfakları getirmeye çalışıyoruz. Amacımız şu; Antakya-Defne’ye gelenler Hatay’ın mutfağı ile İskenderun-Arsuz bandına gidenler dünya mutfağı ile tanışsın. Mutfakları getireceğiz ama ondan sonra isteyen mutfak sahipleri çalışmaya devam edecek, istemezlerse de biz onların yanında görevlendirip işi öğrettiğimiz insanlar ile o mutfakların kalıcı olarak hizmet vermesini sağlayacağız. İnsanlar Meksika yemeğini, İsviçre’nin, Çin’in, Japonya’nın, Ortadoğu’nun yemeklerini orada yiyebilecekler.”

Hazırlıkların en geç mart sonunda bitecek şekilde devam ettiğini vurgulayan Savaş, “Yurt içi ve yurt dışından toplamda en az 2 milyon kişinin katılmasını bekliyoruz. Tabii ki bu pandeminin durumuna da bağlı. Pandemi süreci bugünler gibi devam ederse ertelenmesi gündeme gelebilir, ama biz hiç erteleneceğini düşünmeden zamanında bitirmek için hazırlanıyoruz” diye konuştu.

EXPO’nun Hatay’a çok şey katacağını dile getiren Savaş “Fuar tamamlandıktan sonra kentimize, insanlarımızın gidip eğlenebileceği, kültürel faaliyetler yapabileceği, ekonomik döngünün sağlanabileceği, 350 dönümlük bir alan kazandırmış olacağız” ifadesini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, DÜNYA’nın Adana

temsilcileri Gülsüm Erdem Emen ve Selçuk Altun’a EXPO ile ilgili

hazırlıklarda ne aşamada olduklarıyla ilgili bilgi verdi.

Hatayspor’a Ajax modeli



Aynı zamanda Onursal Başkanlığını yaptığı Hatayspor'un, bu yıl Süper Lig'e çıkmasının sistemli bir çalışmanın sonucu olduğunu, bu başarıyı kalıcı kılmak için 'Ajax modeli' uygulayacaklarını söyleyen Lütfü Savaş, mevcut tesisler yetersiz olduğu için 42 dönüm alanda yeni tesis yapımına başladıklarını aktardı. Savaş, "Ajax modelini getirip, umut vaat eden gençler ile profesyonel takımı aynı mekanda buluşturacağız. Lokanta, kafe, dinlenme odaları, eğitim salonları ortak olacak. Gençler abilerinin çalışma stiline bakacaklar ve biz de üç, dört sene sonra onlar gibi olacağız diye çalışacaklar” dedi. Başkan Savaş, inşaat maliyeti yaklaşık 22 milyon TL olan tesisleri sekiz ayda hazır hale getirmeyi planladıklarını bildirdi. Sporda sadece Hatayspor değil, Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesindeki pek çok branşta başarılar elde ettiklerini anlatan Savaş, şöyle devam etti: "Kadın basketbol takımımız Süper Lig'de iki Cumhurbaşkanlığı Kupası aldı. Satranç takımımız, Türkiye çapında 6 yılda iki şampiyonluk, bir üçüncülük aldı. Birinci Lig'de erkek voleybol takımımız var. Hentbol takımımız geçen sene Birinci Lig'e çıktı. İşitme engelli futbol takımımız Süper Lig'de. Bütün bunlar 20'den fazla branşın aynı anda çalışabildiği, spor salonlarından yüzme havuzlarına kadar pek çok birimi bünyesinde bulunduran, bizim kurduğumuz spor kompleksinin sunduğu olanaklar ile gerçekleşti.”

EXPO'ya yeni yol yapılıyor



Antakya’yı İskenderun’a bağlayan Belen Yolu’na alternatif olarak yeni bir yol projesi hazırladıklarını aktaran Lütfü Savaş, şu bilgileri verdi: “Hem Arsuz’daki EXPO, hem de HADO için Amanoslar’dan yeni bir yol planlıyoruz. Bölgede tali bir toprak yol var, onu üç şeritli hale getirip, Serinyol’dan Madenli’ye ulaşan, Belen’e alternatif bir yol olacak. Hem Belen’i de hem de EXPO zamanında Arsuz’a, Karaağaç bölgesine gidenleri rahatlatmış olacağız. Orman Bakanlığı’ndan izin süreci devam ediyor, izin çıkarsa EXPO’ya yetişir. Amacımız yetiştirmek ve Hatay’a kalıcı bir yol bırakmak.”

Hatay Deniz Otobüsü projesi bitmek üzere



Başkan Lütfü Savaş, yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştıkları Hatay Deniz Otobüsü (HADO) konusunda son aşamaya geldiklerini söyledi. Madenli’deki eski balıkçı barınağını Yat Limanı ve Deniz Sporları Merkezi’ne dönüştürmek için Valilik ile birlikte yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Savaş, “Yat limanı ve deniz sporlarını Valilik çalıştıracak. Biz de Hatay Deniz Otobüsü İşletmeleri’ni çalıştıracağız. Bizim yerimiz bitmek üzere. Buradan, Kıbrıs, Lübnan ve Mersin’e seyahat edilecek. Kıbrıs’a ve Lübnan’a beş saatte gidilebiliyor. İsrail’in Hayfa Limanı’ndan gelebileceklerin de olduğunu söyleyen turizmciler var. Uzak bir mesafe ama şu anda siyasi, ekonomik sıkıntılarla boğuşan Lübnan’ın durumuna bakarsak, Hayfa Limanı da diğer seçeneklerimiz arasında” dedi.



"Hatay, güvenli bir şehir”



Ortadoğu'da suların durulmasını isteyen Lütfü Savaş, şunları söyledi: "İnsanlar sanki Suriye’nin bitişiğindeki Hatay’ın her gün bir kargaşa içinde olduğunu düşündüler. Hatay İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den, Muğla’dan daha az güvenli bir şehir değil. En az onlar kadar, en az Paris, Londra, New York kadar güvenli. Ama bunun güvenli olduğunu sizin göstermeniz, söylemeniz yetmiyor. Çevresel faktörlerin de stabil hale gelmesi lazım. Çevresel faktörler stabil olmadığı için komşudaki yangın bizde de varmış gibi görünüyor. Amacımız EXPO ile yıllardır kan, gözyaşı içinde yoğrulan Ortadoğu insanlarını güzelliklerle tanıştırmak. Savaş da biter inşallah, İdlip’ten de Lazkiye’den de insanlar rahat rahat geçer. Onun sayesinde birçok Ortadoğu ülkesinden insanlar Hatay’ı, EXPO’yu görmeye, maç seyretmeye gelir.”