Dünya’nın 70’inci Yeryüzü Pazarı Tarsus’ta açılıyor

16 Ekim 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Hızlı yaşam temposuna karşı bir duruş geliştirmek ve yerel yeme-içme alışkanlıklarını korumak amacıyla İtalya’da başlatılan Slow Food hareketinin bir parçası olan Yeryüzü Pazarı, Türkiye’de 4’üncü dünyada ise 70’inci kez Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 18 Ekim 2020 Pazar günü açılacak. Etkinlik, Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ziraat Odası’nın desteğiyle Tarsus Slow Food tarafından yapılacak. Yeryüzü Pazarı’nda organik üretim yapan üreticiler ve tüketiciler buluşacak. Bunun yanı sıra yerel gıda kültürlerini ve biyoçeşitliliği koruyacak projeler geliştirilecek.

Tarsus Yeryüzü Pazarı’nın Uluslararası Slow Food Ağı’nın bir parçası olarak belirli standartlara ve ilkelere göre hizmet vereceğini aktaran Tarsus Slow Food Lideri Yasmina Lokmanoğlu, en büyük amaçlarının bölgeye özgü yerel gıdaların satıldığı bir merkezin Türkiye’ye kazandırılması olduğunu söyledi. Lokmanoğlu, “Pazarımız 18 Ekim’de açılacak ve 8 Kasım, 22 Kasım, 13 Aralık, 27 Aralık tarihlerinde 65 üreticimizle açık olacak. Saatler 11:00-19:00 arası olacak” dedi.

“Organik ve sağlıklı gıda üretimi için katı standartlar uygulanacak”

Tarsus Yeryüzü Pazarı’nda plastik kullanımına izin verilmeyeceğini belirten Lokmanoğlu, Slow Food Yönetmeliği, Türkçeye çevrilerek üreticilerin bilgilendirildiğini aktardı. Doğal, organik ürünler için üreticilerin bir sertifikasyon sürecinden geçtiğini ve pazarda satılacak ürünlerle ilgili standartlar belirlediklerini kaydeden Lokmanoğlu, “Hayvansal ürünlerde, antibiyotik ve hormon kullanılmadan açık alanda yetişmiş hayvanlar tercih edilmesi lazım. Bal için ayrı kurallar dizisi var. Pazarımızda yerel türler olacak. Organik Üretici Sertifikası olmayan üreticilerin, ürünlerinden örnekler alınarak analize gönderilecek. Kurallara uymayan üreticiler pazara tekrar kabul edilmeyecek. Tüketiciler aldıkları üründe hiçbir şekilde ilaç kullanılmadığını bilecekler” diye konuştu.