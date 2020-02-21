Durmazlar’ın yerli tramvayı Panorama, Polonya’da

21 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA)



Durmazlar Holding, 2018 yılında raylı sistemlerde yatırım ve büyüme kararı almış, aynı yıl Polonya’da Olsztyn Belediyesi’nin açtığı tramvay aracı alım ihalesini kazanmıştı. İlk etapta 12 tramvay üretimini kapsayan anlaşmanın ilerleyen dönemde büyüyerek, 24 adete kadar çıkması bekleniyor. 12 araçlık tramvay ihalesinin bedeli yaklaşık 20 milyon Euro olarak açıklanmıştı. 210 kişi taşıma kapasitesine sahip Panorama, 70 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.

Durmazlar, son olarak Romanya’nın başkenti Bükreş’te Belediyenin açtığı 177 milyon Euro’luk 100 araçlık tramvay ihalesini de kazandı. Romanya’nın Lokal şirketi Astra’nın Çinli CRRC konsorsiyumu ile girdiği yarışta ihaleyi kazanan Durmazlar, Polonya’dan sonra Romanya’da da tercih edilen marka oldu. Bükreş’e 36 metrelik Panorama modelini üretecek olan Durmazlar, araçların tamamını 36 ayda teslim edecek.

Durmazlar Holding, Durmaray markasıyla 2009 yılında adım attığı raylı sistemler sektöründe yaptığı yatırımlarla bugün ihracat yapan bir firma haline geldi. Raylı sistemlerde aldığı büyüme kararıyla yeni bir yatırıma da başlayan Durmazlar, bu yıl faaliyete girmesi planlanan yeni tesis ile metro, şehirlerarası yüksek hızlı yolcu trenleri gibi araçları da üretebilecek kapasiteye ulaşacak.

Durmazlar’ın araçları yurt içinde de çok sayıda ilde yolcuları taşıyor. 2018’de İstanbul Eminönü-Alibeyköy hattı 30 adet tramvay aracı temini için Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan sözleşme sonrasında teslimatlara başlayan Durmazlar’ın İpekböceği, Greencity ve Panaroma modelleri bulunuyor. Durmazlar ayrıca Fransız Alstom ve Güney Koreli Hyundai Rotem firmaları için hızlı tren boji üretimi de yapıyor.