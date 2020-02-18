Durukal: Elektra ile küresel rekabete giriyoruz

18 Şubat 2020

Mehmet KAYA



DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal, yabancı rakiplerine göre daha esnek, uyarlanabilir, otel ihtiyacına göre şekillendirilebilir ve fiyat açısından da daha rekabetçi bir ürüne sahip olduklarını ve 2020’de Balkanlar, Afrika ve bazı Asya ülkeleri olmak üzere yurt dışına satış ile büyümeyi planladıklarını söyledi. Durukal, Elektranın “akıllı yazılım” içeren yönünün de bulunduğunu, çevredeki otellerin doluluk durumu, kongre vb. özel dönemlerin etkisi gibi unsurları analiz ederek otel yönetimine fiyat artırma-düşürme tavsiyesi verebildiğini de belirtti. Durukal ayrıca hızla artan online rezerasyonun da etkisini göz önüne alarak, küçük oteller için bu tür sitelerle entegre olabilen ucuz bir versiyonu da piyasaya sunduklarını bildirdi.



Yurt dışında da kafa tutabiliriz



Akdeniz Üniversitesi Teknokent’te faaliyetlerini sürdüren Tayla Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal, yüzde 80’i teknik, 110 kişi ile çalıştıklarını belirterek, Türkiye içinde 4 bin dolayında otel ile pazar lideri olduklarını, varlıklarıyla küresel çapta hakim 2 yazılıma karşı iç pazarda hakim duruma geldiklerini; çok sayıda otelin diğer yazılımı bırakarak Elektra’ya döndüklerini belirtti.



“Buradan da cesaretle, biz Türkiye’de uluslararası yazılıma kafa tutabiliyorsak, bunu Dünya’da da yapabiliriz dedik ve Londra’da merkez açtık” diyen Durukal, ilk faaliyete başladıkları Azarbeycan istisna olmak üzere son 1 yıl içinde yurt dışında 10 ülkede 80 otele Elektra’yı kurduklarını bildirdi. Birkaç ay önce Londra ofisini kurarak uluslararası operasyonlarını büyüttüklerini belirten Durukal, 2020’de yurt dışında 200 otele ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.



Elektra’nın rakiplerinden en önemli üstünlüğünün uygun maliyet yanında, şebeke kurma ve sunucu yatırımını gerektirmeyen web tabanlı olması yanında bütün ihtiyacı karşılamak olduğunu belirten Durukal, “A’dan Z’ye bütün yazılım ihtiyacını tek programla çözebiliyoruz. Genellikle yazılımlar, ön büro, muhasebe, restoran, otel interneti için vs. farklı farklı programlar şeklinde. Biz Elektra’da tek bir programla bunu çözebiliyoruz. ‘Tailor-made’ dahi olabiliyor. Esnek bir mimari var. Farklı departmanlar için farklı modellerimiz var. Bu sayede 10 odalı oteli de 1000 odalı oteli de yönetebiliyoruz. Bir örnek olarak mesela Turizm Vergisi geliyor, çok hızla bunu adapte ediyoruz.” dedi.



Küçük otellere online rezervasyona entegre ucuz yazılım



Otel yönetim sistemi Elektra’nın küçük oteller için bir versiyonunu da yaptıklarını açıklayan Nilüfer Durukal, bu yazılımın 200 Euro altında satılacağını esas faydanın oteli internet üzerinden bütün satış kanallarına açarak sağlayacaklarını belirtti. Durukal, “Sadece otelin gelir, gider, rezervasyon yönetimini yapacak ancak oteli uluslararası bütün satış kanallarına açacak bir yazılım yaptık. Acentelerle entegre bir yazılım. Otel pazarlama masrafını çok düşürecek. Telefon, faksla yapılan operasyon yazılıma dönüşüyor, rezervasyonu yönetiyor ve gelirini artırıyor. Kanal yönetiminde hem kapıdan, hem acente hem de internet satış kanalından gelenleri online yönetiyorsunuz” dedi.