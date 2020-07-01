Düşük faizli kredi ile Salihli’de konut satışları arttı

01 Temmuz 2020

MANİSA-DÜNYA

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Salihli, Kula ve Selendi’deki inşaatçı üyelerine yaptığı ankette, bankaların yüzde 0.64’lük faiz uygulanan kredileriyle işlerin yüzde 15 ile yüzde 50 arasında arttırdığı sonucuna ulaşıldı. Aralarında müteahhit, mimar, malzeme sağlayıcılar, asansörcüler, kadastrocuların da bulunduğu inşaat sektörü temsilcilileriyle yapılan ankette, marttan itibaren Türkiye’de etkisini gösteren pandeminin sektöre etkileri soruldu. Cevaplarda etkilenme oranları yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişti. Bir üye ise etkilenmediğini belirtti.

Faizlerin sıfır konutta yüzde 0,64 seviyesine inmesinin sektöre doping etkisi yaptığını belirten sektör üyeleri, “Salihli’de son yıllarda satılmayan ve elde kalan binalar birer birer eriyor. Üstelik daire fiyatları da çok arttı. Müteahhitler 2018 yılında aldığı darbeyi en az hasarla bertaraf etmek için iyi bir fırsat yakaladı. Maliyet çok arttığı için bu fiyat artışları ancak zararı karşılayacak” dediler. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, inşaat sektörünün iki yıla yakın süredir zaten durgun bir görünümde olduğunu belirterek, “Hükümetin banka kredi faizlerini düşürmesi çok olumlu. Pek çok yan sektörü etkileyen inşaatta bu faizlerle birlikte bir toparlanma oldu" dedi.