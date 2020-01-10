“Düşüş eğilimi sevindirici”

10 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, Eylül 2019 verilerinde 13.8 olan işsizlik oranın, Ekim 2019 için yüzde 13.4 olarak açıklandığını hatırlatarak, “İşsiz rakamı da 4 milyon 566 binden 4 milyon 396 bine gerilemiş durumda. Bu oldukça sevindirici. Ekonomide 2020, yeniden çıkış yılı olsun diye bakıyoruz. Her şey buna göre kurgulanıyor. Ancak çevremiz ateş çemberi. Umalım ki, bizim dışımızdaki gelişmeler, ekonomik büyümemizi etkilemez” dedi.

Türkay, turizmde iyi bir yılın geride kaldığını, turizm ve tarıma ağırlık verilmesi halinde işsizlik oranlarının daha da hızlı düşeceğini söyledi.