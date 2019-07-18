“Düşüşü kalıcı kılmalıyız”

18 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, Mart döneminde 4 milyon 544 bin olan işsiz sayısının Nisan döneminde 4 milyon 202 bine indiğine dikkati çekerek. “Oran da 14.1’den 13’e inmiş durumda. Bunun devamlılığını sağlamak için tüm üretici sektörlerin önünü açacak politikaların sürmesi ve istikrarlı bir ortamın devamı şart” dedi.

Rakamların, tüm sektörlerin geçen yıl yaşanan döviz türbülansının ardından şoku atlatıp elindeki iş gücünü tutmaya çalıştığını gösterdiğini de belirten Türkay, “Yetişmiş iş gücünü bulmak kolay değil. Üreticiler de personelini tutmaya çalışıyor. Nitelikli personel için de kaliteli eğitim şart. Burada devlet üzerine düşeni yapmalı. Umarım ekonomik veriler iyileştikçe, sadece elimizdeki iş gücünü korumanın ötesine geçip, yeni istihdam da sağlayabiliriz. Bunun için de ihracatı rahatlatacak adımlar atılması ve yeni pazar çalışmaları şart” diye konuştu.

Türkay, ayrıca açıklanan tarımda üretici fiyatları endeksindeki düşüşün enflasyona olumlu etkisini gelecek ay daha çok göreceklerini de ifade etti.