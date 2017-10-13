'Düzce sanayi şehri olacak'

13 Ekim 2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, eskisinden daha güçlü ve daha güzel bir Düzce için yoğun şekilde çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, "Bunun için çok sayıda projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Düzce’yi sanayi şehri yapmak. Bu amaçla son olarak aldığımız bir kararla Çilimli’de kurulacak organize sanayi bölgesi 1. etap için kamulaştırma işlemlerini hemen başlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Özlü başkanlığında bakanlıkta yapılan toplantıya Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz'un katıldığı bildirildi.

Toplantıda, Düzce Çilimli Organize Sanayi Bölgesi 1. etap çalışmalarının değerlendirildiği ve kamulaştırma işlemlerinin başlatılması kararı alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 830 dönümlük arazi için alınan kararla kamulaştırma bedelinin bakanlık tarafından ödeneceği dile getirildi.

Konuyla ilgili bir görüşlerine yer verilen Bakan Özlü, Düzce'yi, "marka il" yapma konusundaki çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Eskisinden daha güçlü ve daha güzel bir Düzce için yoğun şekilde çalışmayı sürdürüyoruz. Bunun için çok sayıda projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Düzce’yi sanayi şehri yapmak. Bu amaçla son olarak aldığımız bir kararla Çilimli’de kurulacak organize sanayi bölgesi 1. etap için kamulaştırma işlemlerini hemen başlatıyoruz. Söğütlü mevkisinde 830 dönüm arazi için yapılacak kamulaştırma için Kasım ayı başı itibarı ile arsa sahipleri görüşmeye çağrılacak. Kamulaştırma bedeli bakanlığımız tarafından karşılanacak. Düzce istihdamına da katkı sağlayacak projenin tamamlanması ile birlikte 3 bin kişi iş sahibi olacak. Üreterek büyüyen Türkiye için Düzce'miz daha fazla katkı sağlayacak. Hem ülkemiz kazanacak hem de Düzceli kazanacak. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA